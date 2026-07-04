[속보] 도로에 누워있던 50대, 차에 밟혀 숨져… “어두웠고 못 봤다” 운전자 입건

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[속보] 도로에 누워있던 50대, 차에 밟혀 숨져… “어두웠고 못 봤다” 운전자 입건

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-07-04 16:51
수정 2026-07-04 17:20
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세줄 요약
  • 충주 새벽 도로 위 50대 역과 사망
  • 운전자 A씨, 치사 혐의로 입건
  • 피해자 갓길 주차 뒤 도로에 누워
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충북 충주경찰서 전경. 충주경찰서 제공
충북 충주경찰서 전경. 충주경찰서 제공


충북 충주에서 새벽 시간 도로 위에 누워 있던 50대가 차에 밟혀 숨지는 사고가 발생했다.

충주경찰서는 도로에 누워 있던 남성을 역과해 숨지게 한 혐의(교통사고처리특례법상 치사)로 A(50대)씨를 불구속 입건했다고 4일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 3시 30분쯤 충주시 신니면의 한 도로에서 자신의 승용차를 몰고 가던 중 도로에 누워 있던 B씨를 밟고 지나가 숨지게 한 혐의를 받는다.

B씨는 인근 갓길에 자신의 차를 주차해두고 도로에 누워 있었던 것으로 파악됐다.

A씨는 경찰 조사에서 “새벽 시간이라 어두웠고 도로에 누워 있는 B씨를 보지 못했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
이정수 기자
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