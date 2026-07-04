“자기 딸 아끼는 모습 보면 몸서리”…친오빠 성폭력 트라우마 고백한 60대

이미지 확대 JTBC ‘사건반장’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 JTBC ‘사건반장’ 캡처

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어린 시절 친오빠에게 성폭력을 당한 뒤 평생 트라우마 속에 살아왔다는 60대 여성의 사연이 전해졌다.최근 JTBC ‘사건반장’에는 친오빠로부터 성폭력 피해를 당했다는 A씨의 사연이 소개됐다. A씨는 일남이녀 중 막내로 태어났다. 부모가 맞벌이하면서 어린 시절 대부분의 시간을 언니, 오빠와 함께 보냈다. 특히 9살 많은 오빠는 동생을 유난히 아꼈다.그러던 겨울방학 어느 날 A씨는 방에서 TV를 보던 중 오빠가 들어와 자신을 성추행했다고 주장했다. 그는 “제가 방에 누워서 TV를 보고 있었는데 오빠가 갑자기 들어오더니 제 하의를 벗기고 만졌다. 되게 충격이었다. 무섭고 아팠지만 ‘엄마나 언니한테 얘기하지 말아라. 그러면 가만 안 둔다’고 했다”고 말했다.이후 누구에게도 털어놓지 못하고 수년간 혼자 괴로워하던 A씨는 결국 언니에게 사실을 털어놨다. 그런데 예상치 못한 답이 돌아왔다. 언니 역시 같은 피해를 겪었다는 것이었다. A씨는 “언니가 ‘나도 다 잠든 밤에 그렇게 당했다’고 말했다”고 전했다. 자매는 곧바로 어머니에게 알리지 못했다. 언니는 “엄마에게 말하면 우리를 고아원에 보낼지도 모른다”고 우려했다.A씨에 따르면 어머니는 평소 아들을 유독 편애했고, 딸들보다 오빠를 우선시했다. 결국 두 자매는 비밀을 공유한 채 서로를 지키며 시간을 견뎠다. 이후 오빠는 도시로 떠났고, 어머니는 오빠를 챙기라며 언니까지 함께 보냈다. 다행히 언니는 얼마 지나지 않아 취업해 독립했다.A씨는 중학교에 들어가 성교육을 받은 뒤에야 자신이 겪은 일이 명백한 성범죄였다는 사실을 깨달았다. 그는 사람을 믿기 어려워졌고 특히 오빠 또래 남성들에 대한 두려움이 컸다고 했다. 연애도 오래 이어가지 못했고 결국 결혼도 하지 않은 채 살아왔다.반면 가해자로 지목된 오빠는 결혼해 자녀를 낳고 가정을 꾸렸다. A씨는 “딸들을 유난히 아끼고 예뻐하는 모습을 볼 때마다 몸서리가 쳐진다”고 했다. 최근 건강이 악화하면서 그는 언니와 함께 법적 대응 가능성을 알아봤지만 현실의 벽에 부딪혔다.사건이 발생한 시기가 1970~1980년대인 데다 이미 공소시효가 완성돼 형사처벌이 불가능하다는 답변을 들은 것이다. A씨는 “처벌을 못 할 뿐이지 죄가 없는 건 아니라는 걸 꼭 알리고 싶다”고 전했다.이에 손수호 변호사는 “친족 성폭력 범죄의 공소시효가 폐지되긴 했지만 이미 공소시효가 완성된 사건에는 적용되지 않는다”며 “형사적으로 책임을 묻기는 어려운 상황”이라고 설명했다.