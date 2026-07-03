인천 미추홀 도로에 누워있던 60대 여성, 출동 순찰차에 치여 숨져

세줄 요약 인천 미추홀구 이면도로에서 도로 위에 누워 있던 60대 여성이 출동한 순찰차에 치여 숨졌다. 경찰은 신고를 받고 현장으로 가던 중 사고가 났다고 밝혔다. 운전한 20대 순경은 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건돼 조사받고 있다. 인천 미추홀구 이면도로서 순찰차 사고 발생

도로 위에 누워 있던 60대 여성 숨져

운전 경찰 치사 혐의 입건, 경위 수사

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한밤중 도로 위에 누워 있던 60대 여성이 출동한 순찰차에 치여 숨졌다. 순찰차를 운전한 경찰은 입건됐다.인천 미추홀경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 모 지구대 소속 A 순경(20대)을 수사하고 있다고 3일 밝혔다.A 순경은 3일 오전 0시 45분쯤 미추홀구 숭의동 이면도로에서 순찰차를 몰던 중 도로 위에 누워있던 60대 여성 B 씨를 밟고 지나가 숨지게 한 혐의를 받는다.A 순경은 “도로 위에 사람이 쓰러져 있다”는 신고를 받고 같은 지구대 소속 C 경사와 함께 현장에 출동했다가 구조 대상자를 숨지게 하는 사고를 낸 것으로 파악됐다. A 순경은 경찰에 “B 씨가 누워 있는 걸 못 봤다”는 취지로 설명한 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “사고 지점은 다소 어두웠고 좌회전 구간과 맞닿은 곳이었다”며 “주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등으로 구체적인 사고 경위를 확인 중”이라고 밝혔다.