국조특위, 잠실개표소 27일 만에 진입… 현장 검증 후 다시 폐쇄

경찰 통로 확보… 보관상태 40분 점검

투표함 열어보지 않고 그대로 보존

시위자들 사이에서도 고성·몸싸움

7일 2차 현장 조사 뒤 두 차례 청문회

警 수사 속도, ‘올다르크’ 다음주 조사

이미지 확대 2일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소에 6·3 지방선거 투표용지 보관 상자가 쌓여 있다. 윤상현 국민의힘 의원 겸 국회 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원장을 비롯한 여야 위원들은 이날 현장 조사를 통해 CCTV 부실 관리 정황 등을 지적하면서 특검 추진, 공개 재검표 등을 주장했다. 국조특위는 오는 7일 중앙선거관리위원회, 서울선관위를 조사할 예정이다.

국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 2일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소에 6·3 지방선거 투표용지 보관 상자가 쌓여 있다. 윤상현 국민의힘 의원 겸 국회 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원장을 비롯한 여야 위원들은 이날 현장 조사를 통해 CCTV 부실 관리 정황 등을 지적하면서 특검 추진, 공개 재검표 등을 주장했다. 국조특위는 오는 7일 중앙선거관리위원회, 서울선관위를 조사할 예정이다.

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세줄 요약 국조특위가 서울 송파구 올림픽공원 개표소에 27일 만에 처음 진입해 약 40분간 현장 검증을 했다. 위원들은 투표함 380여 개와 투표지 247만 장, 관련 문서를 확인했지만 내부 개봉은 하지 않았다. 현장은 다시 봉쇄됐고 경찰은 시위와 불법행위 수사에 속도를 냈다. 국조특위, 잠실 개표소 27일 만에 진입

투표함·투표지 보관 상태 현장 검증

시위대 봉쇄·몸싸움 속 다시 폐쇄

2026-07-03 10면

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국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사 특별위원회(국조특위)가 2일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 내 개표소에 처음으로 진입했다. 지난달 5일 시위대가 “개표함 반출을 막겠다”며 출입구를 봉쇄한 지 27일 만이다.국조특위 여야 위원들은 이날 오후 경찰이 확보한 통로를 따라 건물 안으로 들어가 약 40분간 현장 검증을 했다. 위원들은 송파구 투표함 약 380개와 투표지 247만장, 투표록·개표록 등이 보관된 지하 사무실을 차례로 둘러보며 보관 상태와 통제 현황 등을 점검했다. 다만 투표함 내부를 열어보지는 않았으며, 현장을 그대로 보존한 채 다시 경기장 문을 폐쇄했다.특위 위원장인 윤상현 국민의힘 의원은 앞서 송파구선거관리위원회를 찾아 “단순한 행정 착오나 계산 실수가 아니라 참정권을 박탈한 민주주의 배임 행위임을 무겁게 인식해야 한다”고 지적했다. 여당 간사인 윤건영 더불어민주당 의원은 “(선관위가) 투표용지를 못 지킨 건 집회 탓, 사무실 빼준 건 임차인 탓, 투표용지를 축소한 건 예산 탓, 답변하는 게 다 남 탓이다. 이러니 욕을 먹는 것”이라고 질타했다.올림픽공원은 이날 오전부터 긴장감이 팽팽했다. 태극기와 성조기를 두른 시위 참가자들이 핸드볼경기장 출입구를 빼곡히 메운 채 “윤어게인”, “부정선거” 등을 연이어 외쳤다. 2-1 게이트 앞에는 황교안 자유와혁신 대표와 지난달 체육단체 직원들의 사무실 진입을 끝까지 막아 ‘올다르크’로 불린 30대 여성 A씨도 자리를 지켰다.시위 참가자들 사이에서도 봉쇄 방식을 둘러싸고 고성이 오갔다. 일부는 성조기 깃대를 붙잡고 몸싸움을 벌였고, 이 과정에서 2명이 다쳐 구급차로 이송됐다.정오 무렵 국조특위 위원들이 현장에 도착하자 긴장감은 한층 고조됐다. 경찰은 “이동로 확보 등 안전조치에 불응하거나 경찰관을 폭행·협박할 경우 공무집행방해죄 등으로 처벌될 수 있다”고 거듭 경고한 뒤, 출입구를 점거한 시위 참가자들을 한 명씩 바깥으로 이동시키며 통로를 확보했다.현장 검증이 이어지는 40여분 동안에도 경기장 밖에서는 “부정선거”, “경찰이 폭력을 쓴다” 등의 외침이 끊이지 않았다. 경찰은 이날 대화경찰 100여명과 형사 200여명, 기동대 20여개 부대 등 총 1500여명을 투입해 현장을 관리했다. 진입 과정에서는 경찰관을 폭행한 60대 남성 1명이 현행범으로 체포됐다.국조특위는 오는 7일 2차 현장 조사를 실시한 뒤 14일과 22일 두 차례 청문회를 열고 결과보고서를 채택할 예정이다. 경찰도 개표소 출입을 막은 봉쇄 시위와 불법행위에 대한 수사에 속도를 내고 있다. A씨는 이르면 다음 주 업무방해 혐의로 경찰에 출석해 조사받을 예정이다.곽대경 동국대 경찰행정학과 교수는 “결론이 나지 않은 상황에서 시위가 점차 격화되고, 그 과정에서 충돌과 폭력이 반복되면서 경찰력 투입도 계속 늘고 있다”며 “국조특위가 조속히 결론을 내려 갈등을 마무리해야 모두가 일상으로 돌아갈 수 있을 것”이라고 말했다.