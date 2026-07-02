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거제 미용실서 흉기 난동, 80대 남성 살인미수 혐의 체포

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-07-02 13:54
수정 2026-07-02 14:03
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세줄 요약
  • 거제 미용실 흉기 난동, 2명 부상 발생
  • 80대 남성 현장 체포, 살인미수 혐의 적용
  • 범행 뒤 약 복용 추정, 병원 검사 진행
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경찰 이미지. 서울신문DB
경찰 이미지. 서울신문DB


2일 오전 11시 29분쯤 경남 거제시 고현동 한 미용실에서 흉기 난동이 발생했다는 신고가 소방당국에 접수됐다.

이 사고로 30대 여성이 크게 다치고 40대 남성도 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 두 사람은 흉기에 찔린 뒤 미용실 인근으로 대피했던 것으로 전해졌다.

경찰은 현장에서 80대 남성 A씨를 살인미수 혐의로 붙잡았다.

A씨는 범행 뒤 스스로 약을 먹은 것으로 추정돼 병원에서 검사받고 있다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
거제 이창언 기자
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