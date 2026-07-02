거제 미용실서 흉기 난동, 80대 남성 살인미수 혐의 체포

세줄 요약 경남 거제시 고현동의 한 미용실에서 2일 오전 흉기 난동이 벌어져 30대 여성과 40대 남성이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 경찰은 현장에서 80대 남성 A씨를 살인미수 혐의로 붙잡았다. A씨는 범행 뒤 약을 먹은 것으로 추정돼 병원에서 검사받고 있다. 거제 미용실 흉기 난동, 2명 부상 발생

80대 남성 현장 체포, 살인미수 혐의 적용

범행 뒤 약 복용 추정, 병원 검사 진행

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일 오전 11시 29분쯤 경남 거제시 고현동 한 미용실에서 흉기 난동이 발생했다는 신고가 소방당국에 접수됐다.이 사고로 30대 여성이 크게 다치고 40대 남성도 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 두 사람은 흉기에 찔린 뒤 미용실 인근으로 대피했던 것으로 전해졌다.경찰은 현장에서 80대 남성 A씨를 살인미수 혐의로 붙잡았다.A씨는 범행 뒤 스스로 약을 먹은 것으로 추정돼 병원에서 검사받고 있다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.