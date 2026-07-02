거제 미용실서 흉기 난동으로 30대 여성 중상…80대 남성 현행범 체포

세줄 요약 경남 거제시 고현동의 한 미용실에서 흉기 난동이 발생해 30대 여성이 크게 다치고 40대 남성도 부상해 병원으로 옮겨졌다. 경찰은 현장에서 80대 남성을 살인미수 혐의로 체포했고, 범행 뒤 음독한 것으로 추정해 정확한 경위를 조사 중이다. 거제 미용실 흉기 난동 발생, 2명 부상

30대 여성 중상, 40대 남성도 병원 이송

80대 남성 현행범 체포, 음독 추정 조사

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경남 거제시의 한 미용실에서 흉기 난동이 벌어져 2명이 다쳤다.경찰과 연합뉴스 등에 따르면 2일 오전 11시 29분쯤 경남 거제시 고현동의 한 미용실에서 흉기 난동이 발생했다는 신고가 소방당국에 접수됐다.30대 여성이 크게 다치고 40대 남성이 다쳐 병원으로 이송됐다.이들은 흉기에 찔린 뒤 미용실 인근으로 대피해 있었던 것으로 전해졌다.경찰은 현장에서 80대 남성 A씨를 살인미수 혐의로 현행범 체포했다. A씨는 범행 이후 음독한 것으로 추정돼 병원에서 검사를 받고 있다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.