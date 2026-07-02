세종서 음주운전 차량 인도로 돌진…고등학생 들이받아

세줄 요약 세종시 소담동 교차로에서 음주운전 차량이 인도로 돌진해 횡단보도 신호를 기다리던 고등학생을 들이받았다. 피해 학생은 다발성 골절상을 입고 병원에서 치료 중이며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 경찰은 운전자를 현행범 체포하고 추가 혐의 적용을 검토하고 있다. 세종 소담동 교차로 음주운전 사고 발생

인도로 돌진한 차량, 고등학생 들이받음

학생 다발성 골절상, 경찰 수사 착수

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세종시에서 귀가 중이던 고등학생이 음주운전 차량에 치여 크게 다쳤다.2일 세종남부경찰서에 따르면 전날 오후 9시 40분쯤 소담동 한 교차로에서 A(38)씨가 몰던 승용차가 인도로 돌진해 횡단보도 신호를 기다리던 고등학생 B양을 들이받았다.이 사고로 B양은 다발성 골절상을 입어 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.조사 결과 A씨는 면허 취소 수준인 혈중알코올농도 0.09% 상태에서 운전한 것으로 파악됐다.경찰은 A씨를 교통사고처리 특례법 위반 혐의로 현행범 체포해 자세한 경위를 조사하고 있으며, 특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 혐의 적용도 검토하고 있다.