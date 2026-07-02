스윙카 타다 차에 치인 8살 초등생 끝내 숨져… 사고 사흘만

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

스윙카 타다 차에 치인 8살 초등생 끝내 숨져… 사고 사흘만

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-07-02 09:42
수정 2026-07-02 10:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 서산 아파트 단지 스윙카 충돌 사고 발생
  • 초등생 A군 사흘 만에 끝내 숨짐
  • 경찰, 운전자 과실 여부 조사 중
이미지 확대
119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB
119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB


충남 서산의 한 아파트 단지 내에서 승용차에 깔려 크게 다쳤던 초등학생이 사흘 만에 끝내 세상을 떠났다.

2일 서산경찰서 등에 따르면 서산시 지곡면의 한 아파트 단지에서 승용차에 치여 깔린 후 구조돼 치료받던 초등학교 2학년 A(8)군이 사고 발생 사흘 만인 전날 오후 10시쯤 숨졌다.

앞서 지난달 28일 오후 1시 59분쯤 해당 아파트 단지 내에서 A군과 같은 학년 B군 등 남아 2명이 어린이용 승용 완구인 ‘스윙카’를 타던 중 마주 오던 승용차와 부딪혔다.

이 사고로 A군은 심정지 상태로 구조돼 인근 병원에 옮겨졌다. B군은 머리를 다쳐 중상을 입고 병원 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

조사 결과 이들은 스윙카를 타고 아파트 내 사거리에 진입하던 중 마주 오던 승용차와 충돌한 것으로 파악됐다.



경찰은 안전운전 주의의무 위반으로 인한 사고로 보고 승용차 운전자인 50대 여성 C씨를 교통사고처리특례법 위반 혐의로 입건해 자세한 경위 등을 조사하고 있다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경찰이 승용차 운전자를 입건한 혐의는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로