스윙카 타다 차에 치인 8살 초등생 끝내 숨져… 사고 사흘만

세줄 요약 충남 서산의 한 아파트 단지에서 스윙카를 타던 초등학교 2학년 A군이 승용차와 충돌해 심정지 상태로 치료받다가 사고 사흘 만에 숨졌다. 함께 타던 또래 B군도 다쳐 치료 중이며, 경찰은 운전자 과실 여부를 조사하고 있다. 서산 아파트 단지 스윙카 충돌 사고 발생

초등생 A군 사흘 만에 끝내 숨짐

경찰, 운전자 과실 여부 조사 중

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충남 서산의 한 아파트 단지 내에서 승용차에 깔려 크게 다쳤던 초등학생이 사흘 만에 끝내 세상을 떠났다.2일 서산경찰서 등에 따르면 서산시 지곡면의 한 아파트 단지에서 승용차에 치여 깔린 후 구조돼 치료받던 초등학교 2학년 A(8)군이 사고 발생 사흘 만인 전날 오후 10시쯤 숨졌다.앞서 지난달 28일 오후 1시 59분쯤 해당 아파트 단지 내에서 A군과 같은 학년 B군 등 남아 2명이 어린이용 승용 완구인 ‘스윙카’를 타던 중 마주 오던 승용차와 부딪혔다.이 사고로 A군은 심정지 상태로 구조돼 인근 병원에 옮겨졌다. B군은 머리를 다쳐 중상을 입고 병원 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.조사 결과 이들은 스윙카를 타고 아파트 내 사거리에 진입하던 중 마주 오던 승용차와 충돌한 것으로 파악됐다.경찰은 안전운전 주의의무 위반으로 인한 사고로 보고 승용차 운전자인 50대 여성 C씨를 교통사고처리특례법 위반 혐의로 입건해 자세한 경위 등을 조사하고 있다.