‘정몽규, 홍명보 선임 개입 의혹’ 서울경찰청이 직접 수사

세줄 요약 서울경찰청이 홍명보 감독 선임 의혹과 클린스만 선임 과정의 부당 개입 고발 사건을 직접 수사한다. 종로경찰서가 맡던 대한축구협회 관련 사건 8건을 광역수사단으로 넘겼고, 정몽규 회장 등 피고발인 추가 조사도 검토한다. 서울경찰청, 홍명보 선임 의혹 직접 수사 착수

클린스만 선임 과정 포함해 고발 사건 통합

종로서 사건 8건 이송, 추가 조사 검토

이미지 확대 2026 북중미 월드컵에서 사상 최악의 성적을 낸 홍명보(가운데) 전 축구대표팀 감독이 지난달 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 영종도 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미 월드컵에서 사상 최악의 성적을 낸 홍명보(가운데) 전 축구대표팀 감독이 지난달 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 영종도 연합뉴스

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서울경찰청이 홍명보 감독 선임 의혹과 관련한 고발 사건 등을 직접 수사한다.서울 종로경찰서는 대한축구협회 고발 사건들을 서울청 광역수사단 금융범죄수사대로 이송했다고 1일 밝혔다. 종로서 관계자는 “사안의 중요도를 감안한 것”이라고 설명했다.이 사건은 국가대표팀 지휘봉을 잡은 클린스만·홍명보 감독 선임 과정에 정 회장 등 축구협회 고위 관계자들의 부당한 개입이 있었다는 의혹이 골자다. 서울청은 홍 감독 선임 의혹뿐만 아니라 위르겐 클린스만 감독의 선임 과정과 관련해 접수된 고발 사건들도 함께 통합해 수사할 예정이다.종로서가 수사하고 있던 대한축구협회 관련 고소·고발 사건은 총 8건이다. 종로서는 지난 2024년 7월부터 고발 건을 배당받아 왔는데, 2년이 지난 현재까지 법리 검토만 했을 뿐 별다른 진척이 없는 것으로 전해졌다.경찰은 고발인 조사를 비롯해 정 회장, 이임생 기술총괄 이사 등 인사에 대한 피고발인 조사를 마친 상태다. 수사가 진행되는 사이 정 회장과 홍 감독이 사의를 표하는 등 수사 실효성에 의문이 제기되기도 했다.서울청 관계자는 지난달 29일 정례 기자간담회에서 “행정소송이 4월 1심 판결이 나왔는데, 재판 절차를 지켜볼 필요가 있었다”고 말했다. 서울청은 종로서가 해온 그간의 수사 기록을 살펴본 뒤 정 회장 등 피고발인에 대한 추가 조사 여부를 검토할 예정이다.