도정은 ‘회의 공개’·현장은 ‘출입 제한’… 위성곤표 ‘소통의 문’ 첫날 엇갈렸다

제주도, 간부회의 유튜브 생중계 추진…투명 행정 강조

애월 관광단지 주민설명회는 환경단체·취재진 출입 제한

이미지 확대 위성곤 제주지사가 1일 도청 탐라홀에서 열린 취임식에서 참석자들과 일일이 악수를 나누고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 위성곤 제주지사가 1일 도청 탐라홀에서 열린 취임식에서 참석자들과 일일이 악수를 나누고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 위성곤 제주특별자치도지사가 취임 첫날인 1일 첫 현장 일정으로 서귀포시 남원읍 위미리 하우스감귤 감귤 농가를 찾아 애로사항을 청취했다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 위성곤 제주특별자치도지사가 취임 첫날인 1일 첫 현장 일정으로 서귀포시 남원읍 위미리 하우스감귤 감귤 농가를 찾아 애로사항을 청취했다. 제주도 제공

이미지 확대 애월포레스트 사업지구 항공위성사진. 제주환경운동연합 제공 닫기 이미지 확대 보기 애월포레스트 사업지구 항공위성사진. 제주환경운동연합 제공

세줄 요약 민선 9기 제주도는 주요 간부회의를 유튜브로 생중계해 도민에게 공개하는 소통 행정을 추진했다. 위성곤 지사는 알 권리와 투명성을 강조했지만, 첫 현장 일정인 애월포레스트 주민설명회에서는 시민단체와 취재진 출입 제한 논란이 제기돼 소통 기조가 흔들렸다. 간부회의 유튜브 생중계 추진, 도민 공개 확대

취임 첫 현장서 감귤 농가 방문, 농업 점검

주민설명회 출입 제한 논란, 소통 기조 흔들림

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민선 9기 제주도는 주요 간부회의를 도민에게 실시간 공개하는 방안을 추진한다. ‘소통 행정’을 전면에 내세운 셈이다. 그러나 출범 첫날 열린 한 환경영향평가 주민설명회에서는 시민단체와 취재진의 출입이 제한됐다는 논란이 불거지면서 도정이 강조한 소통 기조가 현장에서는 제대로 작동하지 못한 채 소통 첫날 풍경이 엇갈렸다.위성곤 제주지사는 1일 도청에서 열리는 주요 간부회의를 유튜브를 통해 생중계하는 방안을 추진한다고 밝혔다.그동안 간부회의는 도정 현안을 논의하는 핵심 회의였지만 도민에게 공개되지 않았다. 도는 회의를 공개하면 정책이 결정되는 과정과 논의의 배경까지 도민이 직접 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있다.첫 시범 생중계는 2일 오후 1시 제주도 공식 유튜브 채널에서 진행된다. 도는 시범 운영 이후 공개 대상 회의와 운영 방식을 보완해 본격적인 생중계를 확대할 계획이다.위 지사는 “도민의 알 권리를 보장하고 도정 운영의 투명성을 높이는 것이 신뢰받는 행정의 출발점”이라며 “도민과 소통하며 정책을 함께 만들어가는 열린 도정을 실현하겠다”고 말했다.‘도민 중심의 소통과 참여’를 강조한 그는 취임식을 마치고 오후 첫 공식 현장 일정으로 서귀포시 남원읍 위미리 하우스감귤 농가와 제주위미농협 감귤거점산지유통센터(APC)를 찾아 농업 현장을 점검하기도 했다.위 지사는 “감귤은 제주 1차산업의 중심이자 도민의 생명산업”이라며 취임 후 첫 방문지로 감귤 산지를 선택한 이유를 설명했다.그러나 같은 날 애월포레스트 관광단지 환경영향평가 주민설명회에서는 시민단체와 취재진의 참석이 제한됐다는 논란이 불거져 도지사의 현장 소통이 빛 바랬다.제주환경운동연합은 이날 성명을 내고 어음1리사무소에서 열린 법정 주민설명회에서 단체 활동가와 취재 방송사의 출입이 일부 주민들에 의해 제한됐다고 주장했다. 현장에서는 사전에 마을 허가를 받고 공문을 지참해야 한다는 요구가 있었다고도 밝혔다.단체는 “환경영향평가법상 주민설명회는 사업자나 일부 주민만의 행사가 아니라 주민 의견을 수렴하기 위한 공적 절차”라며 “참석을 제한할 법적 근거가 없다”고 주장했다.환경단체는 참석 제한 경위와 행정 대응에 대한 진상 규명, 이해관계자가 참여하는 공개 공청회 개최를 요구했다.민선 9기 제주도가 출범과 함께 ‘도민 중심의 소통과 참여’를 핵심 가치로 내세운 가운데 행정의 공개 확대와 현장에서 불거진 절차적 논란이 맞물리면서 도정의 소통 방식이 실제 행정 현장에서도 변화로 이어질지 주목된다.한편 애월포레스트 관광단지는 제주시 애월읍 상가리 일대 125만㎡ 부지에 한화그룹이 약 1조 7000억원을 투자해 축구장 175개 크기의 관광숙박시설과 휴양·체험시설 등을 조성하는 민간 개발사업이다.