‘폐 모텔’ 공포체험 도중 숨진 남성 2명 발견…여성 1명은 병원행

세줄 요약 충남 아산의 폐 모텔에서 공포체험을 하던 청소년들이 남녀 3명을 발견했다. 현장에서는 30대와 40대 남성 2명이 숨진 채 확인됐고, 20대 여성 1명은 호흡이 있어 병원으로 옮겨졌다. 이 모텔은 SNS에서 공포체험 명소로 알려진 곳으로, 경찰은 현장 감식을 통해 정확한 경위를 조사하고 있다. 폐 모텔 공포체험 중 남성 2명 숨진 채 발견

20대 여성 1명 호흡 있어 병원으로 이송

경찰, SNS 명소로 알려진 현장 경위 조사

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청소년들이 공포 체험을 하러 찾은 한 폐 모텔에서 숨진 남성 2명을 발견하는 사건이 발생했다.경찰에 따르면 1일 오후 1시 43분쯤 충남 아산시의 한 폐모텔에서 남녀 3명이 쓰러져있다는 청소년들의 신고가 경찰에 접수됐다.해당 폐 모텔은 소셜미디어(SNS) 등에 공포체험 명소로 알려진 곳으로, 중학생 A군 등은 공포 체험을 하러 모텔을 찾은 것으로 알려졌다.경찰은 모텔 안에 있던 30대 남성과 40대 남성 등 2명이 숨진 것을 확인했다. 또 함께 발견된 20대 여성 1명은 호흡이 있어 인근 병원으로 이송했다.경찰은 현장 감식을 통해 자세한 경위를 조사하고 있다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.