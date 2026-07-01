“우리 엄마는 수세미 하나로 1년 썼다”…절약 vs 위생 두고 부부 갈등

세줄 요약 JTBC 사건반장에 40대 주부의 사연이 소개됐다. 아내는 위생을 이유로 일회용 수세미를 쓰지만, 남편은 낭비라며 반대했다. 남편은 어머니가 수세미를 1년 썼다며 절약을 강조했고, 아내는 한 번 쓰고 버리라고 나온 제품이라고 맞섰다. 일회용 수세미 둘러싼 부부 갈등

아내 위생 주장, 남편 절약 반박

전문가들, 설거지하는 쪽 선택 존중

이미지 확대 JTBC 사건반장 화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 JTBC 사건반장 화면 캡처

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일회용 수세미 사용을 둘러싼 부부의 갈등이 화제다.최근 JTBC ‘사건반장’에는 40대 주부 A씨의 사연이 전해졌다. A씨는 “남편은 제가 여태 본 사람 중 손에 꼽을 정도로 알뜰한 사람”이라며 “여름에도 아이들 옷을 하루 이틀 더 입고 빨라고 할 정도”라고 말했다. 그는 “사치하는 것보다는 낫다고 생각해 어느 정도 맞춰 살았지만 최근에는 수세미 문제로 크게 다퉜다”고 했다.A씨는 위생을 위해 일회용 수세미를 사용하고 있다. 이를 못마땅하게 생각한 남편은 “왜 이렇게 낭비가 심하냐”며 타박했다. A씨가 “입이 닿는 그릇인데 깨끗한 수세미로 닦는 게 좋지 않냐”고 하자 남편은 “세제 묻혀서 닦는 데 문제가 없다. 우리 어머니는 수세미를 1년은 거뜬하게 썼다”고 말했다.이에 A씨는 “한 번 쓰고 버리라고 나온 제품인데 왜 낭비냐”며 “예전에는 일회용 수세미가 없었으니 못 쓴 것뿐”이라고 반박했다. 그럼에도 남편은 “일회용으로 쓰는 게 환경 파괴의 주범이다”며 “당신도 조금만 아끼면 생활비를 절반은 줄이겠다”고 맞섰다.이에 손수호 변호사는 “개인적으로는 일회용 수세미를 꼭 써야 하나 싶지만 설거지를 직접 하는 사람이 아내라면 남편이 간섭해서는 안 된다. 존중해야 한다”고 말했다. 박지훈 변호사는 “일회용 수세미는 빨리 교체하며 쓰라고 만든 제품이다. 더러울 수밖에 없다”며 “본인이 설거지하지 않으면서 간섭하는 것은 바람직하지 않다”고 했다. 박상희 심리학 교수는 “일회용 수세미를 몇 번 쓰고 버릴 때마다 환경에 죄책감이 든다”며 “집에서는 일반 수세미를 사용하는 편이다”라고 했다.