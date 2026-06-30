공안몰이하며 “차이나 아웃”… 반중시위로 얼룩진 올공

경찰 모욕 이어 중국인 관광객 위협

“아이돌 공연 보러 한국 왔는데” 불안



中 선거 개입 음모론 반중정서 증폭

“관광 산업 악영향… 제재장치 필요”

이미지 확대 투표용지 부족 사태에 항의하는 개표소 봉쇄 시위가 26일째 이어지고 있는 30일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 참가자들이 태극기와 성조기를 흔들며 “부정선거, 재선거, 당일투표, 수개표”를 외치고 있다. 2026.06.30.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 투표용지 부족 사태에 항의하는 개표소 봉쇄 시위가 26일째 이어지고 있는 30일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 참가자들이 태극기와 성조기를 흔들며 “부정선거, 재선거, 당일투표, 수개표”를 외치고 있다. 2026.06.30.

뉴시스

세줄 요약 서울 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위가 26일째 이어지며 반중 정서가 중국인 관광객과 중국어 사용자에 대한 노골적 혐오로 확산했다. 공연장을 찾은 중국·대만 국적 관객들은 “차이나 아웃” 구호와 위협에 불안을 호소했고, 경찰을 향한 공안몰이와 온라인 조롱도 이어졌다. 올림픽공원 시위, 반중 혐오 확산

중국인 관광객·중국어 사용자 위협

경찰 공안몰이와 온라인 조롱 번짐

2026-07-01 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 28일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 아이돌 그룹 투어스 콘서트를 보기 위해 한국을 찾은 중국 국적 왕모(30)씨는 공연장으로 향하는 길부터 귀갓길까지 불안에 떨어야 했다. 태극기와 성조기를 든 한 노인이 왕씨를 뒤따르며 “고 백 투 차이나(중국으로 돌아가라)”, “차이나 아웃”을 반복해 외쳤기 때문이다. 왕씨는 “좋아하는 아이돌을 보려고 일주일 휴가 내고 한국에 왔는데, 왜 이런 취급을 받아야 하는지 모르겠다”며 허탈해했다.6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 계기로 시작된 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위가 30일로 26일째를 맞았다. 중국이 부정선거에 개입했다는 음모론과 맞물려 커진 반중 정서가 중국인 관광객을 향한 노골적인 혐오와 위협으로 확산하고 있다. 이날 시위 현장 곳곳에서는 반중 정서를 드러내는 문구가 눈에 띄었다. 펜스와 집회 장비 주변에는 “친중은 우리의 주적”, “중국인 투표권 폐지” 등의 문구가 적힌 포스터가 붙어 있었다. 태극기와 성조기를 든 일부 참가자들은 중국을 비난하는 구호를 외치기도 했다.중국어 사용자들을 향한 위협도 이어지고 있다. 지난 27일 같은 공연장을 찾았던 대만 국적 정모(27)씨는 “중국어를 쓰자 태극기를 든 사람들이 화를 냈다”며 “괜히 대응했다가 더 큰 충돌이 생길까 봐 입을 다물고 다녔다”고 전했다.중국에서 학부를 마치고 국내 대학원에 재학중인 박모(23)씨도 “최근 관광을 온 일본과 말레이시아 국적의 대학 친구들과 지하철에서 중국어로 대화를 나눴는데, 한 중국 동포분이 다가와 ‘중국어를 쓰면 험한 일을 당한다’고 귀띔해주더라”면서 황당해했다.반중 정서는 경찰을 향한 ‘공안몰이’ 형태로 먼저 나타났다. 일부 시위 참가자들은 현장 경찰관들에게 “중국 공안이냐”고 모욕하거나 관련 영상을 온라인에 올려 조롱했다. 경찰은 해당 사건을 수사 중이다.정치권 인사도 예외는 아니다. 이준석 개혁신당 대표는 지난 6일 올림픽공원을 찾았다가 한 시위 참가자로부터 “어머니가 중국인이냐”는 말을 듣고 말다툼을 벌였다. 소셜미디어(SNS)에는 중국인으로 추정되는 사람을 몰래 촬영해 올린 게시글과 함께, 지난 17일 핸드볼경기장 앞에서 발생한 30대 남성 자해 사건의 당사자를 “중국인 유학생”이라고 지목하는 글도 퍼졌다. 그러나 경찰은 해당 남성이 한국인이라고 밝혔다.이주희 이화여대 사회학과 교수는 “혐오 행위를 방치하면 지난해 명동 일대에서 벌어진 중국인 혐오 집회와 같은 사례가 반복될 수 있다”면서 “관광 산업에도 악영향을 미치는 만큼 명확한 제재 장치를 마련해야 한다”고 강조했다.