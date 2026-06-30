[르포] ‘기술적 결함’ 고체연료 발사체 시험발사 직전 취소…강정주민 “안전성 재검토를”

발사 직전 멈춘 한화 고체연료 발사체

환경단체 “안전성부터 재검토해야” 지적

강정주민들 “대다수 해상발사하는지도 몰라”

조업하는 어민들에게만 공지… 조업 중단

“발사 한시간 전 도 안전문자 발송… 안내 부족”

이미지 확대 30일 오후 2시쯤 서귀포시 중문 남쪽 해상에서 실시될 예정이던 국방과학연구소(ADD) 주관의 한국형 고체연료 우주발사체 4차 시험은 발사 준비 과정에서 기술적 문제점이 확인되면서 최종 취소됐다. 사진 원은 육지에서 약 3~4㎞ 떨어진 강정항 바다에 떠 있는 우주발사대. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 30일 오후 2시쯤 서귀포시 중문 남쪽 해상에서 실시될 예정이던 국방과학연구소(ADD) 주관의 한국형 고체연료 우주발사체 4차 시험은 발사 준비 과정에서 기술적 문제점이 확인되면서 최종 취소됐다. 사진 원은 육지에서 약 3~4㎞ 떨어진 강정항 바다에 떠 있는 우주발사대. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 30일 강정 바다 앞에서 ‘우주군사화와로켓발사를반대하는사람들’이 피켓과 현수막을 내걸고 해상발사 중단을 요구하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 30일 강정 바다 앞에서 ‘우주군사화와로켓발사를반대하는사람들’이 피켓과 현수막을 내걸고 해상발사 중단을 요구하고 있다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 서귀포 앞바다에서 예정됐던 한국형 고체연료 우주발사체 4차 시험이 발사 직전 기술적 결함으로 취소됐다. 강정 주민과 환경단체는 발사 계획을 충분히 알리지 않았다고 비판하며, 해상발사 중단과 우주산업 정책 전면 재검토를 촉구했다. 발사 직전 기술적 결함으로 시험 최종 취소

강정 주민, 사전 안내 부족과 정보 비대칭 지적

환경단체, 해상발사 중단과 정책 재검토 촉구

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“강정 주민들 대부분은 (위성을) 해상 발사하는지도 몰랐다.”제주 앞바다에서 추진되던 한국형 고체연료 우주발사체 4차 시험발사가 발사 직전 기술적 이상으로 취소됐다. 환경단체와 강정 주민들은 “이번 취소를 계기로 발사 계획과 우주산업 정책 전반을 다시 검토해야 한다”며 이같이 말했다.국방부와 제주도 등에 따르면 30일 오후 2시쯤 서귀포시 중문 남쪽 해상에서 실시될 예정이던 국방과학연구소(ADD) 주관의 한국형 고체연료 우주발사체 4차 시험은 발사 준비 과정에서 일부 기술적 결함이 확인되면서 안전을 고려해 최종 취소됐다. 이날 오후 들어 비바람까지 몰아쳐 날씨마저 도와주지 않았다.이번 시험은 당초 지난달 말 실시될 예정이었지만 대전 한화에어로스페이스 사업장 폭발 사고와 기상 악화로 한 차례 연기된 데 이어 기술적 문제까지 발생하면서 재차 미뤄졌다.발사가 무산된 가운데 이날 오전 서귀포시 강정항 인근에서는 시민사회단체가 기자회견을 열고 고체연료 우주발사체 해상발사 중단을 요구했다.‘우주군사화와로켓발사를반대하는사람들’은 “군과 한화, 제주도정이 추진하는 고체연료 우주발사체 해상발사를 즉각 중단하고 우주산업 정책을 전면 재검토해야 한다”고 주장했다.이들은 특히 발사 계획에 대한 주민 안내가 충분하지 않았다고 지적했다.현장에서 만난 최성희 씨는 “대다수 강정 주민들은 발사 계획 자체를 모르고 있었다”며 “우리가 준비한 현수막과 피켓을 보고 무슨 일이냐고 묻는 주민들이 많았다”고 말했다.이어 “발사 과정에서 발생할 수 있는 파편과 화학물질이 해양생태계와 어민 생계에 영향을 줄 수 있는데도 주민들에게 제대로 설명하거나 의견을 수렴하는 과정이 부족했다”며 “조업 중단 안내는 일부 어민들에게만 전달됐고 일반 주민이나 상인들은 발사 사실조차 모르고 있었다”고 주장했다.최 씨가 주민 안내 부족을 지적하던 오후 1시 10분쯤 제주도는 안전안내문자를 발송했다.문자에는 “오늘 오후 2시쯤 서귀포 남측 해상에서 위성 발사가 예정돼 있으며 발사 시 소음 등이 발생할 수 있으니 도민과 관광객은 안전에 유의해 달라”는 내용이 담겼다.주민들은 “발사를 한 시간도 남기지 않은 시점에서야 안전문자가 발송됐다”며 충분한 사전 고지가 이뤄지지 않았다고 비판했다.환경단체는 최근 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고도 언급하며 안전성 문제를 거듭 제기했다.이들은 “지난 1일 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고로 노동자 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다”며 “2018년과 2019년에도 고체연료 관련 폭발사고가 발생하는 등 반복적인 산업재해가 이어지고 있다”고 주장했다.이어 “고체연료는 폭발 위험성이 높은 군사용 추진체인 만큼 이번 발사 취소를 계기로 안전성을 원점에서 재검토해야 한다”고 강조했다.이들은 해외 우주산업 시설에서 발생한 화학물질 누출과 로켓 엔진 폭발 사례 등을 거론하며 “우주산업은 노동자 안전뿐 아니라 지역사회와 환경에도 위험을 초래할 수 있다”며 “군과 한화, 제주도는 고체추진 우주발사체 해상발사를 중단하고 우주산업 정책을 전면 재검토해야 한다”고 촉구했다.