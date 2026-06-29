남방큰돌고래 ‘안목이’… 강릉항 요트따라 나홀로 맴도는 이유는

과도하게 선박에 의존… 스크루 추정 깊은 상처

“포획·치료 가능성 높아…정부 구조 결단 필요”



게류시설·요트 사이 소리,돌고래 의사소통 음향과 유사

안목이, 동료 신호처럼 인식하는 것으로 추정



강릉시장 당선인, 이 대통령·해수부 등에 구조 서한

오승목 감독 “제주와 협력 치료… 자연 서식지로”

이미지 확대 강릉항에서 홀로 생활 중인 남방큰돌고래 ‘안목이’가 선박 스크루로 추정되는 깊은 상처를 입어 긴급 구조와 치료가 필요하다는 지적이 일고 있다. 다큐제주 제공 닫기 이미지 확대 보기 강릉항에서 홀로 생활 중인 남방큰돌고래 ‘안목이’가 선박 스크루로 추정되는 깊은 상처를 입어 긴급 구조와 치료가 필요하다는 지적이 일고 있다. 다큐제주 제공

이미지 확대 남방큰돌고래 안목이 흉터 자국. 다큐제주 제공 닫기 이미지 확대 보기 남방큰돌고래 안목이 흉터 자국. 다큐제주 제공

이미지 확대 보트 옆에 안목이. 다큐제주 제공 닫기 이미지 확대 보기 보트 옆에 안목이. 다큐제주 제공

이미지 확대 요트 밑에 있는 안목이. 다큐제주 감독 닫기 이미지 확대 보기 요트 밑에 있는 안목이. 다큐제주 감독

이미지 확대 119 특수대응단 훈련보트 옆에 안목이. 다큐제주 제공 닫기 이미지 확대 보기 119 특수대응단 훈련보트 옆에 안목이. 다큐제주 제공

세줄 요약 강릉항에 머무는 남방큰돌고래 안목이가 1년 가까이 무리 없이 지내며 선박을 따라다니다 최근 스크루로 보이는 깊은 상처를 입어 구조 필요성이 커졌다. 전문가들은 선박 의존 행동과 감염 위험을 우려하며 제주와의 협력 치료를 제안했다. 강릉항에 머무는 안목이, 선박 의존 행동 지속

요트 계류장 주변 맴돌며 소리에 반복 반응

스크루 추정 깊은 상처로 긴급 구조 필요

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강릉항에서 홀로 생활 중인 남방큰돌고래 ‘안목이’가 선박 스크루로 추정되는 깊은 상처를 입어 긴급 구조와 치료가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.29일 다큐제주에 따르면 안목이는 지난해 8월 강릉항에 모습을 드러낸 이후 1년 가까이 항을 떠나지 못한 채 생활하고 있다. 전문가들은 사회성이 강한 남방큰돌고래가 무리와 떨어져 장기간 홀로 생활하면서 선박에 과도하게 의존하는 행동을 보이고 있다고 분석한다.실제로 안목이는 요트 계류장 주변을 자주 맴돌며 선박을 따라다니거나 계류시설과 요트 사이에서 발생하는 소리에 반복적으로 반응하는 모습이 관찰되고 있다. 일부 소리는 돌고래의 의사소통 음향과 유사해 안목이가 이를 동료의 신호처럼 인식하는 것으로 추정된다.강릉항 내에서도 특히 요트 계류장에 오래 머무는 이유 중 하나다. 과거 제주 행원 원담해변에 한 달가량 머물렀던 사례와 매우 비슷한 상황이다.오승목 다큐제주 감독은 “안목이는 건강 상태가 좋지 않은 상황에서 방향을 잃고 표류하다 강릉항까지 흘러온 것으로 보인다”고 말했다.이어 “문제는 이곳에 함께 지낼 무리가 없다 보니 오가는 선박을 마치 친구처럼 따라 나갔다가도 다시 항구로 돌아오는 행동을 반복하는 것 같다”며 “특히 요트와 계류시설 사이에서 나는 소리가 남방큰돌고래의 음성과 비슷해 안목이가 그 소리에 안정감을 느끼며 그 일대에 머무는 것으로 추정된다”고 덧붙였다.문제는 항내에 생활이 길어지면서 입·출항 중인 선박 혹은 정박한 배의 스크루를 만지고 놀다가 엔진이 살아나게 되면 몸에 상처를 입을 수 있다는 점인데 최근 실제로 큰 상처를 입는 사례가 나타났다.현재까지 먹이활동은 정상적으로 하는 것으로 파악되고 있으나 동료와 함께하는 놀이 활동은 해결 방법이 없어 선박에 과도할 정도로 의존하는 것으로 보인다.안목이가 강릉항에 출현 후 선박 등 충돌에 의해 발생한 기존의 작은 상처들은 대부분 아문 것으로 보인다.하지만 최근 스크루에 의해 잘린 것으로 보이는 등 뒤 상처는 자연 상태에서 아물고 있기는 하지만 상처가 깊고 감염 우려가 있어 긴급 구조와 함께 조속한 치료가 필요한 상황이다.오 감독은 최근 강릉항을 직접 찾아 안목이의 행동과 항내 환경을 장기간 관찰한 뒤 해양포유류 전문가들의 자문을 받은 결과 성공 가능성이 높다는 답변을 들었다.그는 “안목이의 유영 속도는 야생에서는 구조 하기 힘들 정도로 빠르다”며 “하지만 지속 관찰 결과 다행(?)스럽게도 안목이는 항내에서는 거의 강아지 수준의 행동을 보이며 항내 운항 중인 배에 밀착해서 따라다닌다”고 말했다.이어 “아주 천천히 운항 중인 선박이더라도 끝까지 따르려는 행동을 보인다”면서 “이런 행동을 잘 활용하면 안전한 포획과 함께 치료도 가능하고 최종 단계인 원서식지로 이동도 가능할 것”이라고 덧붙였다.아울러 해수부는 하루라도 빨리 신속한 구조를 실행하는 자세가 필요하다고 전했다.오 감독은 “생명을 살리는 적극적인 행정이 필요한 시점”이라며 “남방큰돌고래의 주요 서식지인 제주와 협력해 치료를 마친 뒤 자연 서식지로 돌려보낸다면 세계적 모범 구조 사례가 될 수 있을 것”이라고 전했다.한편 지난 26일 김중남 강릉시장 당선인 측은 안목이의 신속한 구조와 치료를 촉구하는 긴급 서한을 이재명 대통령과 더불어민주당, 황종우 해양수산부 장관에게 보낸 것으로 알려졌다.