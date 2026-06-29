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잠실 봉쇄시위 현장서 연습용 수류탄 발견

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-06-29 14:59
수정 2026-06-29 14:59
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6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어진 지난 16일 시민들이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 2-1 출구 앞 문을 지키고 있다. 2026.6.16. 홍윤기 기자
6·3지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 12일째 이어진 지난 16일 시민들이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 2-1 출구 앞 문을 지키고 있다. 2026.6.16. 홍윤기 기자


투표용지 부족 사태로 봉쇄 시위가 이어지는 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 근처에서 29일 연습용 수류탄이 발견돼 경찰이 경위 파악에 나섰다.

연합뉴스·뉴스1 등에 따르면 이날 정오쯤 핸드볼경기장 인근에서 수류탄으로 추정되는 물건이 발견됐다는 신고가 접수됐다. 자원봉사자로 나선 한 시위 참가자가 이 물건이 실제 수류탄일 가능성을 의심하고 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

이에 출동한 경찰관들이 확인한 결과 뇌관이 제거돼 기폭 위험이 없는 연습용 수류탄으로 파악됐다. 경찰은 수류탄이 시위 현장에 유입된 구체적 경위를 조사 중이다.

한편 잠실 올림픽공원 개표소에서는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 재선거 등을 요구하는 시민들이 연일 시위를 이어가고 있다.

문경근 기자
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