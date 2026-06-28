[속보] 익수 사고 중태 여중생 끝내 숨져… 단짝 친구 2명 모두 사망

세줄 요약 충남 서산 해미천에서 하교 중 물에 빠진 여중생 A양이 치료를 받다 사고 엿새 만에 숨졌다. 함께 빠진 단짝 친구 B양은 사고 당일 사망했다. 현장 수심은 최대 1.97m로 확인됐고, 유족은 최근 하천 공사와 사고의 연관성을 의심하며 경찰이 사실관계를 확인하고 있다. 서산 해미천 익수 사고, 여중생 2명 사망

중태 치료받던 A양, 사고 엿새 만에 숨져

최대 수심 1.97m, 공사 연관성 조사

이미지 확대 충남 서산시 해미천 사고 현장. 2026.6.19 충남소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 서산시 해미천 사고 현장. 2026.6.19 충남소방본부 제공

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충남 서산에서 하천에 빠지는 사고 후 병원에서 치료받던 여중생이 끝내 숨진 사실이 뒤늦게 전해졌다.28일 경찰과 소방당국 등에 따르면 해미천 익수 사고로 중태에 빠져 치료받던 A(13)양이 지난 25일 사망했다.A양은 지난 19일 오후 5시 16분쯤 함께 하교하던 단짝 친구 B(13)양과 해미천에 빠져 심정지 상태로 119에 구조됐다.B양은 사고 당일 숨졌고, A양은 중태에 빠져 치료를 받다 사고 엿새 뒤 끝내 세상을 떠났다. A양은 사망 전 폐 등에 물이 차 중환자실에서 사투를 벌인 것으로 알려졌다.사고가 발생한 해미천 일대는 인근에 중·고등학교가 위치해 평소 학생들이 자주 물장구를 치며 놀던 장소로 전해졌다.사고 당일 두 학생은 하교하던 중 평소처럼 치마를 걷어붙인 채 물가로 들어섰다가 변을 당한 것으로 파악됐다. 익숙하게 알고 있던 성인 무릎 정도 깊이의 하천으로 판단해 발을 디뎠으나, 특정 구간의 바닥이 푹 꺼지며 중심을 잃고 물에 휩싸였다는 것이다.사고 이후 경찰이 현장을 측정한 결과, 가장 깊은 웅덩이 구역 수심은 1.97m에 달해 성인 남성의 키를 훌쩍 넘기는 깊이였다. 하천 앞부분은 바닥의 자갈이 훤히 보일 정도로 얕았지만, 몇 발자국만 걸어 들어가면 특정 구간이 갑자기 깊어지는 상태였던 것이다.유족과 지역 사회에서는 최근 서산시가 발주해 완료한 수해복구 공사 과정에서 중장비가 동원돼 하천 바닥을 무리하게 파헤친 것 아니냐는 의혹을 제기했다.다만 서산시는 지난해 7월 집중호우로 무너진 하천 석축을 복구하기 위해 지난해 12월부터 지난 2월까지 재해복구사업을 발주했으나, 이는 무너진 둑 위쪽을 복구하는 공사였을 뿐 설계상 하천 바닥을 파내라는 내용은 전혀 없었다는 입장이다.시공업체 역시 의혹에 대해 억울하다는 입장인 것으로 전해졌다.경찰은 최근 진행된 하천 공사 이후 수심이 깊어져 사고가 발생한 것으로 의심된다는 유족 등의 주장과 관련해서도 사실관계를 확인하고 있다.