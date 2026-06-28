“구명조끼만 보여”…경북 상주 하천서 60대 남성 물에 빠져 숨져

세줄 요약 경북 상주시 공검면 예주리 이안천에서 물놀이하던 60대 남성이 물에 빠져 숨졌다. 하천에 구명조끼만 떠 있고 사람이 보이지 않자 안전요원이 신고했고, 다른 요원이 수중에서 심정지 상태의 A씨를 발견했다. 소방이 병원으로 이송했으나 사망했고, 경찰은 사고 원인을 조사 중이다. 상주 이안천 물놀이 중 60대 남성 사망

구명조끼만 떠 있어 안전요원 신고

소방 이송 뒤 사망, 경찰 원인 조사

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경북 상주의 한 하천에서 물놀이를 하던 60대 남성이 물에 빠져 숨졌다.경북소방본부는 28일 오후 4시 9분쯤 상주시 공검면 예주리 이안천에서 60대 남성 A씨가 물에 빠져 숨졌다고 밝혔다.하천에 구명조끼만 떠 있고 사람이 보이지 않자 해당 지점에 있던 물놀이 안전요원이 신고했다. 이후 또 다른 안전요원이 심정지 상태인 A씨를 수중에서 발견했다.신고를 받고 출동한 소방 구조대가 A씨를 병원으로 이송했으나 사망했다. 해당 지점은 수심이 깊어 안전요원 2명이 배치된 것으로 알려졌다.경찰은 자세한 사고 원인 등을 조사하고 있다.