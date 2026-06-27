“FIFA, 욱일기 입장 표명하라”…서경덕 교수, 2차 항의 서한

세줄 요약 서경덕 성신여대 교수가 2026 북중미 월드컵 일본·튀니지전에서 욱일기가 등장한 데 대해 FIFA에 2차 항의 서한을 보냈다. 그는 FIFA가 정치적·차별적 물품 반입을 금지해 놓고도 욱일기 문제에는 침묵한다며, 월드컵과 국제대회에서의 금지 입장 표명을 요구했다. 일본·튀니지전 욱일기 노출 논란, FIFA에 2차 항의 서한

정치·차별 물품 금지 기준 언급, 욱일기에도 적용 촉구

FIFA 침묵 비판, 국제대회 전반 금지 입장 요구

이미지 확대 2026 북중미 월드컵 응원에 등장한 욱일기. 서경덕 교수팀 제공·뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미 월드컵 응원에 등장한 욱일기. 서경덕 교수팀 제공·뉴시스

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서경덕 성신여대 교수가 2026 북중미 월드컵 일본·튀니지의 경기에서 욱일기가 등장한 것과 관련, 국제축구연맹(FIFA)에 2차 항의 서한을 보냈다.서 교수는 지난 26일 “23일 FIFA에 항의 메일을 보냈지만 아직까지 FIFA에선 명확한 입장 표명이 없기에 2차 항의 메일을 보냈다”고 밝혔다. 그는 메일을 통해 “월드컵을 앞두고 FIFA는 경기장 내에 국기, 현수막, 슬로건, 의류를 포함해 정치적, 모욕적, 차별적인 성격을 띤 그 어떤 물품도 반입을 금지한다고 명확히 밝혔다”고 설명했다.이어 “대회가 열리기 전 아이티 국가대표팀의 유니폼 전면에 1803년 프랑스로부터 독립을 쟁취하는 데 결정적 계기가 된 ‘베르티에르 전투’ 그림을 역사적이자 정치적 요소를 담고 있다는 이유로 디자인 변경을 강제했던 일이 있었다”고 강조했다.하지만 서 교수의 항의 서한에 FIFA가 아직 명확한 답을 주지 않았다고 전했다. 그는 “왜 FIFA는 일본 응원단의 욱일기 응원에 대해선 입장 표명을 안 하는가”라며 “이러한 상황은 FIFA가 정한 기준을 스스로가 무너뜨리는 행위”라고 비판했다.이어 “FIFA는 월드컵에서 욱일기 응원을 금지한다는 입장을 어서 빨리 표명하라”고 촉구했다. 그러면서 “월드컵뿐만 아니라 국제 스포츠 대회에서 더 이상 욱일기 응원이 등장하지 않도록 최선의 조치를 취해 보겠다”고 전했다．지난 21일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 일본과 튀니지의 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전 생중계 영상에 일본 관중이 욱일기를 들고 관중석에 자리한 모습이 포착됐다. 욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯한 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로, 일본의 군국주의와 제국주의를 상징한다.