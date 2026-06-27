“네가 신고했지”…데이트 폭행 신고했다가 보복 폭행 당해

세줄 요약 포항 구룡포에서 낚시 라이브를 하던 남성이 데이트 폭행 현장을 보고 신고했다가, 가해 남성에게 보복 폭행을 당했다. 가해자는 낚싯대를 부수고 휴대전화를 바다에 던졌으며, 경찰은 다시 출동해 현행범으로 체포됐다. 구룡포 낚시 라이브 중 데이트 폭행 목격

신고 뒤 가해자에게 보복 폭행과 기물 파손

경찰 재출동 후 현행범 체포와 처벌 요구

이미지 확대 폭행 현장을 신고했다가 오히려 가해 남성에게 보복 폭행을 당했다는 사연이 전해졌다. JTBC ‘사건반장’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 폭행 현장을 신고했다가 오히려 가해 남성에게 보복 폭행을 당했다는 사연이 전해졌다. JTBC ‘사건반장’ 캡처

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데이트 폭행 현장을 목격하고 이를 신고했다가 오히려 보복 폭행을 당했다는 한 남성의 사연이 전해졌다.지난 26일 방송된 JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자 A씨는 최근 경북 포항시 구룡포에서 여자친구와 낚시 라이브 방송을 하던 중 오토바이를 타고 온 남녀가 말다툼을 벌이는 모습을 목격했다. 그는 술에 취한 것으로 보이는 남성이 여성을 폭행하는 장면을 보고 여자친구에게 경찰 신고를 부탁했다.다만 출동한 경찰은 피해 여성만 데리고 현장을 떠났고, 현장에 남아 있던 가해 남성은 A씨에게 “네가 경찰을 불렀냐”고 따져 물으며 폭력을 행사했다.A씨는 가해 남성이 자신의 낚싯대를 부수고 휴대전화를 바다에 던진 데 이어 폭행까지 했다고 주장했다. 이 과정에서 낚싯줄이 A씨의 눈 바로 위를 스치며 자칫 큰 사고로 이어질 뻔한 상황도 발생했다.신고를 받고 다시 출동한 경찰은 가해 남성을 현행범으로 체포했다. A씨에 따르면 가해 남성은 사과 대신 “합의금이 벌금보다 비싸면 그냥 벌금을 내겠다”는 취지의 말을 한 것으로 알려졌다. 그는 남성의 폭행이 보복 범행인 만큼 가해자가 그에 상응하는 처벌을 받기를 바란다고 전했다.