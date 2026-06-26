이진호, ‘불법도박·음주운전’ 혐의 불구속 기소…“뇌출혈 재활 중”

“2020년 인터넷 도박 접하고 감당하기 힘든 빚”

지난해 9월엔 음주 상태로 100㎞ 운전

이미지 확대 개그맨 이진호. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 개그맨 이진호. 연합뉴스

세줄 요약 개그맨 이진호가 상습 도박과 음주운전 혐의로 지난달 불구속 기소된 사실이 뒤늦게 알려졌다. 그는 지난해 새벽 인천에서 양평까지 약 100㎞를 음주운전한 혐의를 받으며, 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었다. 현재는 뇌출혈 이후 재활 중이다. 상습 도박·음주운전 혐의 불구속 기소

인천~양평 100㎞ 음주운전, 면허취소 수치

뇌출혈 이후 현재 재활 치료 중

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불법 도박과 음주운전 혐의를 받는 개그맨 이진호(40)가 불구속 상태로 재판에 넘겨진 사실이 뒤늦게 알려졌다.26일 법조계에 따르면 수원지검 여주지청은 상습 도박 및 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 이진호를 지난달 29일 불구속 기소했다. 첫 공판 기일은 아직 잡히지 않았다.이진호는 지난해 9월 24일 새벽 음주 상태로 인천시에서 주거지인 양평까지 100㎞가량 음주운전을 한 혐의를 받는다.당시 그의 혈중알코올농도는 면허 취소에 해당하는 0.11%로 측정됐다.이후 이진호는 채혈을 요구했고 국립과학수사연구원이 분석한 혈중알코올농도는 0.12%였다.그는 이와 별개로 인터넷 불법 도박 사이트 등을 이용해 여러 차례 도박한 혐의도 받는다.앞서 경찰은 국민신문고를 통해 이진호의 도박·사기 혐의를 조사해 달라는 민원을 접수한 뒤 수사에 착수해 검찰에 송치했다.이와 관련해 그는 2024년 10월 소셜미디어(SNS)에 올린 글에서 “2020년 우연한 기회로 인터넷 불법 도박 사이트에서 게임을 시작하게 됐고 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다”고 고백했다.그는 또 불법 도박 과정에서 지인들에게 금전적 도움을 받았다고 털어놨다. 특히 방탄소년단(BTS) 지민, 개그맨 이수근 등 주변 유명인에게 돈을 빌린 후 갚지 않은 사실도 알려져 논란이 커졌다.이진호는 지난 4월 1일 자택에서 뇌출혈로 쓰러진 후 현재까지 치료를 받고 있다. 그는 당시 위중한 상태로 중환자실에 이송됐으나, 현재는 일반 병실에서 재활에 집중하고 있는 것으로 전해졌다.