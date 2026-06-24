[단독] UN사무총장 후보, 김포공항에 7시간 방치… 제주포럼 귀빈 영접 ‘외교 결례’ 도마에

가이아나 주UN대사 일행 오전 6시 도착 후 오후 1시까지 공항서 대기

“국제적 행사서 대행사 의전 부실 외교적 결례… 행사 격 떨어뜨려” 지적

항공편 변경 성수기여서 변경 못해… 결국 예정된 오후 1시 15분편 탑승

이미지 확대 차기 유엔 사무총장 후보 캐롤린 로드리게스 버케트 주유엔 가이아나 대사. 제주포럼 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 차기 유엔 사무총장 후보 캐롤린 로드리게스 버케트 주유엔 가이아나 대사. 제주포럼 홈페이지 캡처

세줄 요약 제주포럼 참석을 위해 방한한 주유엔 가이아나 대사가 김포공항에서 약 7시간 대기한 사실이 알려지며 외교 결례 논란이 커졌다. 귀빈영접 대행사는 수행 인력 없이 현장을 떠났고, 대사는 공항에서 직접 식사를 해결한 것으로 전해졌다. 유엔사무총장 후보 김포공항 7시간 대기 논란

귀빈영접 대행사 수행 없이 현장 이탈 지적

국제행사 의전 체계 전면 점검 필요 제기

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제주포럼 참석을 위해 방한한 캐롤린 로드리게스 버케트 주유엔(UN) 가이아나 대사(차기 유엔사무총장 후보)가 김포공항에서 장시간 방치된 사실이 알려지면서 외교적 결례가 도마에 올랐다.24일 서울신문 취재를 종합하면, 제주포럼 참석차 입국한 가이아나 주UN대사는 이날 오전 6시쯤 김포공항에 도착했지만 제주행 항공편이 오후 1시 10분으로 예정돼 있어 약 7시간 동안 공항에서 대기해야 하는 상황에 놓였다. 바케트 대사는 5명의 유엔 사무총장 후보와 달리 뒤늦게 후보에 등록한 것으로 알려졌다.문제는 귀빈영접 대행을 맡은 대행사 측은 대사 일행(3명)을 공항에 내려준 뒤 별도의 수행 인력이나 의전 지원 없이 현장을 떠났다.익명의 제보자 A씨는 “국제적 행사에 귀빈을 모셨으면 비행기를 타는 것까지 꼼꼼히 챙겨야 하는데도 그냥 공항에 내려주고 가버린 것 같다”며 “외국 귀빈이 장시간 공항에 머무는데 누가 곁에서 불편한 점은 없는지 살피고 식사나 이동 등을 지원해야 하는 것 아니냐”고 반문했다.실제로 대사는 공항 내를 오가며 시간을 보냈고, 식사는 인근 커피전문점에서 직접 빵을 구매해 해결한 것으로 알려졌다.이 제보자는 “제주 도착 이후 영접만 신경 쓸 것이 아니라 제주의 이미지를 위해서라도 인천공항과 김포공항에서의 이동 동선까지 꼼꼼히 챙겼어야 했다”며 “이런 세부적인 부분까지 챙길 때 국제행사의 품격도 높아질 수 있다”고 말했다.제주포럼에는 가이아나 대사 외에도 전·현직 각국 장관급 인사와 국제기구 관계자, 고위 외교 인사들이 대거 참석하는 것으로 알려졌다.의전 전문가들은 “세계 각국 인사들이 찾는 국제행사인 만큼 단순한 이동 지원을 넘어 국제 기준에 맞는 의전 체계를 마련할 필요가 있다”며 귀빈이 장시간 대기해야 하는 상황이라면 수행 인력이 끝까지 동행하는 것이 기본적인 국제 의전”이라고 지적했다. 이어 “내년 행사부터는 공항 영접부터 출국까지 전 과정에 대한 점검이 필요하다”고 덧붙였다.대사 일행은 대사의 항공편을 앞당기기 위해 항공권 변경 가능성을 타진했으나 성수기 항공편 만석 등으로 쉽지 않아 예정대로 오후 1시 15분 항공편을 이용한 것으로 알려졌다.한편 25일 공식 개막하는 제주포럼에는 버케트 대사 외에도 미첼 바첼레트 전 칠레 대통령, 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장, 레베카 그린스판 유엔무역개발회의(UNCTAD) 사무총장, 마키 살 전 세네갈 대통령, 마리아 페르난다 에스피노사 전 유엔총회의장 등 차기 유엔 사무총장 후보 5명이 참석해 ‘다자주의 재구상’을 주제로 특별대담을 진행한다.