용접하던 50대 추락 중태… 바퀴 달린 컨테이너 움직여 3m 아래로 떨어져

세줄 요약 경남 함안의 컨테이너 제조공장에서 용접 작업을 하던 50대 남성이 3m 높이에서 추락해 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 경찰은 바퀴 달린 컨테이너가 움직이면서 중심을 잃은 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다. 함안 컨테이너 공장서 50대 추락 사고 발생

용접 중 바퀴 달린 컨테이너 움직여 3m 아래 추락

심정지 이송 뒤 위중, 노동부 작업중지 권고

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경남 함안의 한 공장에서 용접 작업을 하던 50대 남성이 3m 높이에서 추락하는 사고가 발생했다.24일 경찰 등에 따르면 전날 오전 10시 35분쯤 함안군 대산면의 컨테이너 제조공장에서 A씨가 용접 작업을 하던 중 3m 높이에서 추락했다.이 사고로 심정지 상태로 병원에 이송된 A씨는 현재 위중한 상태로 치료받고 있는 것으로 알려졌다.경찰은 A씨가 컨테이너 위에서 작업하던 중 바퀴가 달린 컨테이너가 움직이면서 중심을 잃고 추락한 것으로 보고 있다.고용노동부는 사고 이후 해당 작업장에 작업 중지를 권고했다.경찰은 동료 작업자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.