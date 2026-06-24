NCT 출신 마크, ‘인종차별 상징’ 논란에 내린 결정

세줄 요약 NCT 출신 마크가 인종차별 상징으로 알려진 남부연합기 문양이 들어간 빈티지 티셔츠를 입은 사진으로 논란이 되자 사과했다. 소속사 어퍼룸은 상징의 역사적 의미와 민감성을 인지한 뒤 공식 콘텐츠 노출을 막았고, 재발 방지를 위해 의상 선정과 승인 절차를 더 강화하겠다고 밝혔다. 남부연합기 문양 옷 착용 논란과 사과

소속사, 공식 콘텐츠 노출 차단 조처

의상 선정·승인 절차 강화 방침

이미지 확대 그룹 NCT 출신 가수 마크. 온라인 커뮤니티 캡처 닫기 이미지 확대 보기 그룹 NCT 출신 가수 마크. 온라인 커뮤니티 캡처

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그룹 ‘NCT’ 출신 가수 마크가 인종차별 상징인 남부연합기 문양의 옷을 입은 것에 대해 사과했다.지난 23일 마크 소속사 어퍼룸은 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “최근 공개된 사진 속 빈티지 티셔츠와 관련하여 우려와 불편함, 그리고 실망을 안겨드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”며 “티셔츠에 표시된 상징이 지닌 역사적 의미와 민감성을 인지한 후 해당 상징이 공식 콘텐츠에 노출되지 않도록 조처를 했다”고 밝혔다.이어 “그런데도 해당 이미지가 외부에 공유되면서 상징이 노출됐고, 이에 많은 분께서 우려를 표하게 된 점을 충분히 이해하고 있다”면서 “의도와는 관계없이 이번 사안은 더 세심하고 신중하게 다뤄졌어야 했음을 인정한다”고 했다.그러면서 “앞으로 유사한 일이 재발하지 않도록 의상 선정 및 콘텐츠 승인 과정에 대한 내부 검토 절차를 더욱 강화하겠다”며 “이번 일로 상처를 받거나 불쾌함을 느끼셨거나 실망하신 모든 분께 진심으로 사과드린다”고 강조했다.남부연합기는 미국 남북전쟁 당시 노예제도를 지지한 남부 연합 정부의 공식 국기다. 노예제, 인종차별, 백인우월주의의 상징이 담겨 있어 민감하다.마크는 2016년 NCT U로 데뷔했으며 NCT 127, NCT 드림 등 NCT 주축 멤버로서 활동했다. 그는 데뷔 10년을 맞은 올해 4월 SM엔터테인먼트와 계약을 종료하고 팀을 탈퇴했다. 이후 레이블 어퍼룸을 설립해 활동 중이다.