굶주리면 위험하다는데…‘실종 8일째’ 서산 늑대개, 당진에서도 ‘목격설’

세줄 요약 충남 서산 농가에서 탈출한 늑대개 11마리 중 3마리가 8일째 잡히지 않았고, 당진에서도 목격 신고가 들어와 주민 불안이 커지고 있다. 당국은 사진 제보와 119 신고를 요청하며 포획 틀 재배치와 순찰을 이어가고 있다. 서산 농가 탈출 늑대개 3마리 8일째 미포획

당진서 목격 신고 접수, 현장 발견은 실패

주민 불안 확산, 재난문자와 신고 당부

이미지 확대 늑대개(울프독) 자료 이미지(기사 내용과 직접 관련 없음). 위키피디아 닫기 이미지 확대 보기 늑대개(울프독) 자료 이미지(기사 내용과 직접 관련 없음). 위키피디아

이미지 확대 충남 서산시 운산면 여미리에서 탈출한 늑대개와 관련해 인근 당진시가 발송한 재난문자. 닫기 이미지 확대 보기 충남 서산시 운산면 여미리에서 탈출한 늑대개와 관련해 인근 당진시가 발송한 재난문자.

이미지 확대 충남 서산시 운산면 여미리에서 탈출한 늑대개와 관련해 서산시가 발송한 재난문자. 닫기 이미지 확대 보기 충남 서산시 운산면 여미리에서 탈출한 늑대개와 관련해 서산시가 발송한 재난문자.

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충남 서산의 한 농가에서 탈출한 늑대개(울프독) 등 11마리 중 3마리가 여전히 행방불명인 가운데 인접한 당진에서도 목격 신고가 접수됐다.24일 충남소방본부와 당진·서산시 등에 따르면 이날 오전 6시 17분쯤 당진시 정미면 수당리에서 ‘늑대개로 보이는 개 1마리가 돌아다닌다’는 신고가 119에 들어왔다.정미면 수당리는 늑대개 사육 농가가 있는 서산시 운산면 여미리와 바로 붙어 있다.충남소방본부는 현장에 출동했으나 늑대개를 발견하지는 못했다.이에 당진시는 이날 오전 7시 43분쯤 이 같은 내용과 함께 ‘인근 주민께서는 발견 시 접근하지 말고 즉시 119로 신고해 달라’는 재난안전문자를 발송했다.충남소방본부 관계자는 “늑대개 탈출 사실이 알려진 뒤 서산·당진은 물론 예산에서까지 목격 신고가 많이 들어오는데, 대부분 유기견 등으로 확인된다”며 “(개를) 목격한 주민들은 사진을 찍어 보내주면 추적과 포획에 도움이 될 것”이라고 밝혔다.앞서 지난 16일 오전 2시쯤 해당 농가에서 사육 중이던 개 18마리 중 11마리가 탈출했다.당시 서산시는 현장을 확인한 뒤 포획용 틀 3개를 설치하고 마을 방송을 통해 주민들에게 안전사고 예방을 당부했다.그러나 서산시는 관내 다른 지역 주민들에게는 이를 알리지 않고 있다가 23일 오후 5시 58분쯤 여미리 인근 주민들에게 재난안전문자를 보내 주의를 당부하고, 늑대개 발견 시 119로 신고해 달라고 안내했다.탈출견 11마리 중 7마리는 지난 16일부터 19일 사이 차례로 포획됐고, 나머지 늑대개 4마리 중 1마리는 전날 오후 11시 30분쯤 농가로 돌아왔다.현재까지 인명 피해나 가축 피해는 확인되지 않았지만, 늑대개 실종 상태가 일주일 넘게 지속되자 인근 주민들은 불안감을 호소하는 것으로 전해졌다.서산시 관계자는 연합뉴스에 “늑대개는 현행 동물보호법상 맹견으로 분류되지는 않는다”면서도 “현장에서 사람에게 달려드는 모습은 보이지 않았지만, 포획이 늦어지고 굶주릴 경우 위험해질 소지가 있다고 판단해 재난문자를 보냈다”고 설명했다.서산시는 포획용 틀 설치 장소를 바꾸고 현장 순찰을 이어가며 견주, 소방당국과 함께 남은 탈출견 포획을 추진하고 있다.