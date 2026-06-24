새벽 5시 아파트 창문 열고 욕설하는 여성… 주민은 무슨 죄?

세줄 요약 경남 사천의 한 아파트에서 옆 동 여성의 욕설과 고성이 수개월째 이어져 주민들이 큰 불편을 겪었다. 해당 여성은 지난해 11월 이사 온 뒤 밤낮을 가리지 않고 소란을 피웠고, 새벽 5시에도 창문 밖으로 욕설과 성적 발언을 쏟아냈다. 주민들은 반복 신고했지만 상황은 나아지지 않았다. 경남 사천 아파트서 이웃 여성 소란 반복

새벽 5시 욕설·성적 발언으로 주민 피해

경찰 신고에도 개선 없어 불만 확산

이미지 확대 JTBC 사건반장 캡처 닫기 이미지 확대 보기 JTBC 사건반장 캡처

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같은 아파트 단지에 거주하는 이웃이 수개월째 욕설과 고성을 질러 괴롭다는 사연이 전해졌다.지난 23일 JTBC ‘사건반장’에는 경남 사천의 한 아파트에 거주 중인 제보자 A씨의 피해 사연이 보도됐다. A씨에 따르면 옆 동에 사는 한 여성은 지난해 11월 이사 온 직후 약 4개월째 밤낮을 가리지 않고 고성과 욕설을 지르고 있다.공개된 영상에는 해당 여성이 창문 밖을 향해 욕설과 성적인 발언을 쏟아내는 모습이 담겼다. 욕설은 한 번 시작되면 짧게는 10분, 길게는 30분가량 이어졌다.특히 새벽 5시에도 소란을 피우는 경우가 있어 주민들이 잠에서 깨는 일이 반복되고 있다. A씨는 “대부분 성적인 발언과 욕설을 한다”고 전했다.주민들이 여러 차례 경찰에 신고했지만 상황은 좀처럼 나아지지 않고 있다. 해당 여성은 문을 열어주지 않거나 “하지 않겠다”고 말할 뿐 같은 행동을 반복하고 있다. A씨는 “관리사무소와 경찰 모두 해줄 수 있는 것이 없다는 답변만 하고 있다”고 했다.