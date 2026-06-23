경북 울진서 터널 안 달리던 차량 화재…운전자는 자력 대피

세줄 요약 23일 오후 울진군 금강송면 국도 36호선 금강송2터널 안을 달리던 아반떼 승용차에서 불이 났다. 차량은 전소됐고, 운전자는 곧바로 자력 대피해 인명 피해는 없었다. 소방은 인력과 장비를 동원해 오후 2시 40분쯤 통행을 재개했다. 울진 금강송2터널 승용차 화재 발생

운전자 자력 대피, 인명 피해 없음

소방 진화 후 2시 40분 통행 재개

이미지 확대 경북 울진군 금강송2터널 안에서 23일 발생한 차량 화재. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 울진군 금강송2터널 안에서 23일 발생한 차량 화재. 경북소방본부 제공

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경북 울진군 한 터널 안을 달리던 승용차에서 불이 나 전부 탔다.경북소방본부는 23일 오후 1시 4분쯤 울진군 금강송면 쌍전리 국도 36호선 금강송2터널 안에서 봉화 방향으로 달리던 아반떼 승용차에서 불이 나 차량이 전소됐다고 밝혔다.소방 당국은 인력과 장비를 동원해 불을 끈 뒤 오후 2시 40분쯤 통행을 재개했다.불이 나자 운전자 1명이 자력으로 대피해 인명 피해는 발생하지 않았다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.