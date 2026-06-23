경북 울진서 터널 안 달리던 차량 화재…운전자는 자력 대피

세줄 요약
- 울진 금강송2터널 승용차 화재 발생
- 운전자 자력 대피, 인명 피해 없음
- 소방 진화 후 2시 40분 통행 재개
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경북 울진군 금강송2터널 안에서 23일 발생한 차량 화재. 경북소방본부 제공
경북 울진군 한 터널 안을 달리던 승용차에서 불이 나 전부 탔다.
경북소방본부는 23일 오후 1시 4분쯤 울진군 금강송면 쌍전리 국도 36호선 금강송2터널 안에서 봉화 방향으로 달리던 아반떼 승용차에서 불이 나 차량이 전소됐다고 밝혔다.
소방 당국은 인력과 장비를 동원해 불을 끈 뒤 오후 2시 40분쯤 통행을 재개했다.
불이 나자 운전자 1명이 자력으로 대피해 인명 피해는 발생하지 않았다.
경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
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