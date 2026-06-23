“리조트 운영자금 필요하다”… 1억 7000만원 가로챈 40대 조폭 구속

세줄 요약 제주에서 리조트 사업을 한다며 지인 2명을 속여 1억7000만원을 받아 챙긴 40대 폭력조직원이 경찰에 붙잡혔다. A씨는 사업 운영자금이 필요하고 올해 안에 갚겠다고 속인 뒤 돈을 가로챘고, 전국을 돌며 도피하다 경북 모텔에서 검거됐다. 제주 리조트 사업 미끼로 지인 2명 상대 사기

1억7000만원 편취 뒤 전국 도피, 경북 모텔 검거

폭력조직 전력·지명수배 6건 확인, 구속 수사

이미지 확대 서귀포경찰서는 리조트 사업을 한다며 지인들을 속여 1억 7000만원을 받아 챙긴 40대 폭력조직원을 검거해 구속했다. 서귀포경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 서귀포경찰서는 리조트 사업을 한다며 지인들을 속여 1억 7000만원을 받아 챙긴 40대 폭력조직원을 검거해 구속했다. 서귀포경찰서 제공

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제주에서 리조트 사업을 한다며 지인들을 속여 1억 7000만원을 받아 챙긴 40대 폭력조직원이 경찰에 붙잡혔다.제주 서귀포경찰서는 사기 혐의로 40대 남성 A씨를 검거해 구속했다고 23일 밝혔다.A씨는 2024년 7월 게임 사이트를 통해 알게 된 피해자 2명에게 접근해 “제주에서 리조트 사업을 하고 있는데 운영자금이 필요하다”, “올해 안에 돈을 갚겠다”고 속인 뒤 지난해 6월 11일까지 모두 1억 7000만원 상당을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.경찰 조사 결과 A씨는 제주 서귀포지역에서 리조트 사업을 추진하다 실패한 뒤 범행에 나선 것으로 드러났다.특히 A씨는 범행 후 수사망을 피해 전국을 돌며 도피 생활을 이어온 것으로 조사됐다. 경찰은 광범위한 증거 수집과 추적 수사를 벌여 지난달 21일 오후 경북의 한 모텔에 은신 중이던 A씨를 검거했다.A씨는 검거 당시 다른 사건으로도 6건의 지명수배가 내려진 상태였으며, 지역 폭력조직 행동대원으로 활동한 전력도 있는 것으로 확인됐다.경찰은 피해자 진술과 금융거래 내역 등을 토대로 혐의를 입증한 뒤 체포영장을 발부받아 소재를 추적해왔다.서귀포경찰서 관계자는 “악성 사기 범죄에 대해서는 신속한 수사를 통해 엄정 대응할 방침”이라며 “상습·고의적 사기 범죄에 대해서는 구속수사 원칙을 적용해 범죄수익 환수에도 최선을 다하겠다”고 말했다.