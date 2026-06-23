KIA 양현종 홍보물에 오물 뿌리고 가족 스토킹한 50대 이웃 입건

세줄 요약 광주에서 KIA 양현종 선수 가족을 스토킹하고 관련 홍보물에 오물을 뿌린 50대 이웃이 경찰에 붙잡혔다. 이웃은 주차 문제로 갈등을 빚은 뒤 3월부터 최근까지 주거지를 배회하고 감시한 혐의를 받는다. 경찰은 긴급응급조치를 내리고 경위를 조사 중이다. 양현종 가족 스토킹·오물 투척 이웃 입건

주차 갈등 뒤 3월부터 반복된 배회·감시

경찰, 5시간 수색 끝 검거·긴급조치

이미지 확대 KIA 타이거즈 왼손 베테랑 투수 양현종이 역대 두 번째로 통산 190승 고지를 밟았다. 사진은 양현종이 18일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기에 선발 등판한 모습. 2026.6.18 KIA 타이거즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 KIA 타이거즈 왼손 베테랑 투수 양현종이 역대 두 번째로 통산 190승 고지를 밟았다. 사진은 양현종이 18일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기에 선발 등판한 모습. 2026.6.18 KIA 타이거즈 제공

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프로야구 KIA 타이거즈 투수 양현종 선수의 가족을 스토킹한 혐의를 받는 이웃이 경찰에 붙잡혔다.광주 남부경찰서는 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반, 재물손괴 등 혐의로 A(50대·남)씨를 불구속 입건했다고 23일 밝혔다.A씨는 광주 남구에 있는 양현종의 가족 주거지를 지난 3월부터 최근까지 감시하거나 그 주변을 배회한 혐의를 받는다.또 주거지 주변 외벽에 지방자치단체가 설치한 양현종 관련 지역 홍보물에도 음식물 찌꺼기 등 오물을 뿌린 혐의도 있다. A씨는 이같은 행위를 10여 차례 반복한 것으로 조사됐다.경찰은 지난 18일 오전 8시 20분쯤 양현종 가족 측의 신고를 받고 5시간 동안 수색한 끝에 A씨를 검거했다.A씨는 이웃 관계인 양현종 가족과 주차 문제로 갈등을 빚었고, 양현종이 선발로 경기에 나서는 날 주로 이런 행동을 한 것으로 파악됐다.A씨는 경찰 조사에서 자신의 범행을 모두 시인한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨에 대해 피해자 주변 100m 이내 접근 금지와 통신 차단 등 긴급응급조치를 내렸다.양현종의 가족은 오랜 이웃인 A씨의 처벌을 원하지 않으며, 재발 방지만을 요구한 것으로 전해졌다.경찰은 정확한 경위를 조사해 A씨의 신병 처리 방향을 정할 예정이다.