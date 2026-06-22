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[포토] 부산 승용차 인도 돌진 사고 현장

입력 2026-06-22 15:25
수정 2026-06-22 15:26
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세줄 요약
  • 부산 대연동서 승용차 인도 돌진 사고 발생
  • 보행자 4명 덮쳐 2명 사망, 2명 부상
  • 경찰, 운전자·목격자 상대로 경위 조사


부산에서 70대가 몰던 승용차가 인도를 덮쳐 2명이 숨지고 2명이 다쳤다.

지난 21일 부산소방재난본부에 따르면 이날 오후 1시 8분쯤 부산 남구 대연동 한 도로에서 K7 승용차가 인도를 걷던 보행자 4명을 덮친 뒤 지하철 환풍구 구조물을 들이받고 멈춰 섰다.

이 사고로 40대 여성이 숨지고 70대 여성은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨을 거뒀다.

또 10대와 30대 여성은 각각 다리와 머리를 다쳐 병원에서 치료받고 있다.

사고 직후 K7 엔진 부위에서 불이 났으나 출동한 119 소방대원이 진화해 번지지 않았다.

사고를 낸 70대 운전자는 발목 찰과상을 입었다.

경찰은 내리막길을 내려오던 승용차가 인도로 돌진한 것으로 보고 운전자와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

사진은 22일 남구청과 남부경찰서 등 관계자들이 현장 점검을 하고 있는 모습.
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