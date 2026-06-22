다리 부상에 무면허인데 무리한 작업투입… “휴가 요청도 묵살당했다”

사고 열흘전 다리 다쳐 깁스한 상태서 지게차 운전

고인 병가 요청에 연차 사용 권유에 결국 정상 출근

오르막 구역서 지게차서 야채 떨어져 수습하던 중 사고

5t이하 법정교육 받아야 하는데 무자격자에게 작업 맡겨

민주노총 “대형 판매시설에 대한 특별근로감독 실시” 요구

경찰, 업무상 과실치사 혐의 수사 착수… 안전수칙 준수 확인

이미지 확대 지난 19일 오후 3시쯤 제주시 한 하나로마트에서 근무하던 20대 직원 A씨가 지게차 작업 중 차량에 깔려 숨지는 사고가 발생해 경찰이 수사에 착수했다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 19일 오후 3시쯤 제주시 한 하나로마트에서 근무하던 20대 직원 A씨가 지게차 작업 중 차량에 깔려 숨지는 사고가 발생해 경찰이 수사에 착수했다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 지난 19일 오후 3시쯤 제주시 애월읍 하나로마트에서 근무하던 20대 직원 A씨가 지게차 작업 중 차량에 깔리는 사고가 발생했다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 19일 오후 3시쯤 제주시 애월읍 하나로마트에서 근무하던 20대 직원 A씨가 지게차 작업 중 차량에 깔리는 사고가 발생했다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 출산을 2주 앞둔 20대 노동자가 제주 하나로마트에서 지게차에 깔려 숨졌다. 유족은 다리 부상과 휴가 요청이 묵살된 채 무리한 작업에 투입됐고, 무면허 의혹까지 있다며 철저한 조사와 재발 방지를 촉구했다. 출산 앞둔 20대 노동자 지게차 사고 사망

다리 부상·휴가 묵살·무면허 투입 의혹 제기

유족, 진상규명과 특별근로감독 강력 촉구

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출산을 불과 2주 앞두고 있던 20대 청년 노동자가 제주 애월 하나로마트에서 지게차 작업 중 숨진 사고()와 관련해 유족들이 처음으로 공개 석상에 나서 철저한 진상규명을 촉구했다.22일 민주노총 제주본부가 마련한 ‘하나로마트 청년노동자 산재 사망사건 유가족 기자간담회’에서 고인 A씨의 가족들은 “아들과 같은 희생자가 다시는 나와서는 안 된다”며 사고 경위와 안전관리 실태를 철저히 조사해달라고 호소했다.유족 측은 “이번 사건과 같은 억울한 죽음이 반복되지 않아야 한다”며 “이번 사고는 단순한 우연한 사고가 아니라 청년 노동자들이 처한 열악한 노동 현실을 보여주는 사건”이라고 말했다.특히 숨진 A씨는 올해 초 결혼한 20대 청년으로, 불과 2주 뒤면 아이가 태어날 예정이었던 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.이날 기자회견에는 고인의 부모와 출산을 앞둔 배우자, 장인·장모 등 가족들이 참석했다.유족 측에 따르면 A씨는 사고 약 열흘 전인 지난 7일 다리를 다쳐 병원 치료를 받았다. 이틀 정도 휴식을 취한 뒤 추가로 쉬겠다는 의사를 밝혔지만 회사 측으로부터 연차 사용을 권유받아 결국 정상 출근을 이어간 것으로 전해졌다.사고 당일에도 A씨는 다리에 깁스를 한 상태로 근무했던 것으로 알려졌다.유족 측은 “지게차는 양발을 모두 사용해야 하는 장비인데 고인은 다리를 다쳐 정상적인 작업이 쉽지 않은 상황이었다”며 “병가나 휴가를 요청했음에도 충분한 휴식 없이 일을 계속한 것이 사고 원인 중 하나인지 확인이 필요하다”고 주장했다.사고 당시 고인은 마트 내 오르막 구간에서 지게차를 운전하며 야채를 운반하던 중 적재물이 굴러 떨어지자 이를 수습하기 위해 하차한 것으로 전해졌다. 다리를 다친 상태에서 바닥에 떨어진 야채를 주워 담던 과정에서 지게차에 깔려 변을 당한 것으로 파악됐다.사고 장소에 대한 문제 제기도 나왔다.유족 측은 “사고가 발생한 곳은 지게차 전용 작업구역이 아니라 고객 차량이 드나드는 공용 통행로였다”며 “안전관리자가 배치됐는지, 기본적인 안전수칙이 지켜졌는지 철저히 조사해야 한다”고 주장했다.또 고인이 지게차 운전면허가 없다고 밝혔음에도 관련 업무에 투입됐다는 의혹도 제기했다. 5t이하 지게차의 경우 16시간 이상의 교육을 받거나 혹은 전동 지게차 면허를 취득해야 하는 산업안전보건법 규정이 있는데 이를 받지 않은 채 작업에 투입돼 무자격자에게 작업을 맡겼다는 지적이 나온다.고인의 아버지는 “이런 기자회견까지 하게 될 줄은 상상도 못했다”며 “우리 아들과 같은 희생자가 다시는 발생하지 않기를 바란다”고 말했다. 이어 “10년 전 큰아들을 암으로 먼저 떠나보냈는데 남은 아들마저 잃게 됐다”며 말을 잇지 못했다.민주노총 제주본부는 이날 성명을 통해 제주지역 유통·물류시설과 대형 판매시설에 대한 특별근로감독 실시를 요구했다.노조는 “제주에서는 물류시설과 건설현장 등에서 중대재해가 반복되고 있다”며 “사업주의 안전보건 의무 이행 여부를 철저히 감독하고 위험요인을 사전에 제거할 수 있도록 정부가 적극 나서야 한다”고 주장했다.앞서 지난 19일 오후 3시쯤 제주시 한 하나로마트에서 근무하던 20대 직원 A씨가 지게차 작업 중 차량에 깔려 숨졌다.고용노동부는 해당 사업장에 작업중지 명령을 내리고 중대재해처벌법 적용 여부를 조사 중이다.제주경찰청 강력범죄수사대도 업무상 과실치사 혐의로 수사에 착수해 A씨의 무면허 여부와 사업장의 안전수칙 준수 여부 등을 확인하고 있다.사고와 관련해 해당 농협 측은 “이번 사고로 큰 슬픔을 겪고 계신 유족들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “관계기관 조사에 성실히 협조하고 유족 지원에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.