음성 아파트서 20대子·50대母 숨진 채 발견… 5000만원 보이스피싱 피해 입어

세줄 요약 충북 음성의 한 아파트에서 50대 어머니와 20대 아들이 숨진 채 발견됐다. 경찰은 가족 신고를 받고 출동해 이들을 발견했고, 현장 유서에는 보이스피싱 피해로 힘들었다는 내용이 적혀 있었다. 아들은 5000만원 피해를 본 뒤 삶을 비관한 것으로 보인다. 음성 아파트서 모자 숨진 채 발견

5000만원 보이스피싱 피해 정황

유서에 피해 고통과 비관 내용

이미지 확대 보이스피싱 자료 이미지. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 보이스피싱 자료 이미지. 아이클릭아트

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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충북 음성의 한 아파트에서 보이스피싱 사기를 당해 수천만원 피해를 본 어머니와 아들이 숨진 채 발견됐다.22일 연합뉴스에 따르면 지난 20일 오전 음성군의 한 아파트에서 50대 여성 A씨와 20대 아들 B씨가 숨진 채 발견됐다.경찰은 ‘전날부터 어머니·동생과 연락이 안 된다’는 가족의 신고를 받고 현장에 출동해 숨진 모자를 발견했다.현장에서 발견된 유서에는 ‘그동안 보이스피싱 피해로 힘들었다’는 내용이 적혀 있었던 것으로 알려졌다.경찰은 B씨가 5000만원의 보이스피싱 피해를 입자 어머니와 함께 삶을 비관하고 세상을 등진 것으로 보고 사건을 종결 처리할 예정이다.