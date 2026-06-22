정이한 ‘자작극 의혹’ 논란 확산…학력 허위 등 여진 계속

세줄 요약 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보를 둘러싼 피습 자작극 의혹이 학력 허위 기재와 부친 병원 관련 인사 논란으로 확산된다. 경찰은 부친 병원으로 이동한 경위와 의료기록 진위를 확인하며 수사를 이어가고, 과거 학교생활기록부 허위 기재로 담임교사가 유죄를 받은 사실도 다시 주목받는다. 피습 자작극 의혹, 경찰 수사 확대

과거 학력 허위 기재 논란 재부상

부친 병원·캠프 인사 연계 의심

이미지 확대 개혁신당 이준석 대표와 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 29일 부산 북구 구포시장을 찾아 발언하고 있다. 정이한 후보는 전날 시민이 던진 음료수를 피하다 다쳐 석고붕대를 하고 있다. 2026.4.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 개혁신당 이준석 대표와 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 29일 부산 북구 구포시장을 찾아 발언하고 있다. 정이한 후보는 전날 시민이 던진 음료수를 피하다 다쳐 석고붕대를 하고 있다. 2026.4.29 연합뉴스

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‘피습 자작극’ 의혹을 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보를 둘러싼 논란이 학력·주변 인사 문제로까지 번지고 있다.22일 조선일보 등에 따르면 정 전 후보는 과거 미국 고교 재학 이후 부산의 한 고등학교로 편입하는 과정에서 학생부 허위 기재 논란에 휩싸인 바 있다. 그는 2003년부터 2006년까지 미국에서 고등학교에 다니다가 부산 A고교 3학년으로 편입한 것으로 알려졌다.당시 국내 학교생활기록부가 허위로 기재된 사실이 드러나면서 정 전 후보의 담임교사 B씨가 형사재판에 넘겨졌고, 유죄 판단을 받았다.재판부는 해당 학생이 2006년 6월 해당 고교에 편입했으나 같은 해 8월 미국 대학 의예과에 입학하기 위해 출국한 뒤 한 번도 출석하지 않았고, 활동도 한 사실이 없다고 판단했다. 당시 논란이 컸던 것은 이 고등학교를 정 전 후보의 아버지가 이사장으로 있던 학교법인이 운영했기 때문이다.이번 지방선거에서 개혁신당 부산시당은 정 전 후보 부친 병원 직원을 부산시의회 비례대표 후보로 공천했고, 선거 캠프 관계자가 선거 이후 해당 병원에 취업한 것으로 알려졌다.경찰은 최근 논란의 촉발점이 된 ‘음료수 투척 피습 자작극 의혹’과 관련해서도 부친의 병원이 개입됐을 가능성을 열어두고 있다. 경찰은 피습 당시 정 전 후보가 의식을 잃었다고 밝힌 상황에서 인근 병원이 아닌 12㎞가량 떨어진 부친 병원으로 이동한 경위와 이후 발급된 의료기록의 사실관계 등도 확인하는 것으로 전해졌다.당시 정 전 후보 측은 유세 중 30대 남성에게 피습당해 의식을 잃고 뇌진탕 진단을 받았다고 주장했으나, 가해 남성이 정 전 후보와 아는 사이였던 것으로 드러났다.