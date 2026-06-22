빌라 옥상서 10대 여학생 추락 중태… 친구 5명과 놀던 중 옆 건물로 뛰어넘으려다

세줄 요약 경기 시흥의 한 빌라 옥상에서 친구 5명과 놀던 중학생 A양이 옆 건물 옥상으로 뛰어넘으려다 지상으로 추락했다. A양은 전신 골절과 장기 파열 등 중상을 입고 닥터헬기로 이송됐지만 의식을 회복하지 못한 채 위독한 상태다. 시흥 빌라 옥상서 중학생 추락 사고 발생

친구 5명과 놀다 옆 건물로 뛰어넘다 추락

전신 골절·장기 파열로 위독한 상태

이미지 확대 닥터헬기 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 보건복지부 제공 닫기 이미지 확대 보기 닥터헬기 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 보건복지부 제공

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경기 시흥의 한 빌라 옥상에서 놀던 10대 여학생이 다른 건물 옥상으로 건너뛰려다 추락해 중태에 빠지는 사고가 발생했다.21일 뉴스1에 따르면 이날 오후 5시 45분쯤 시흥시 도창동의 한 6층짜리 빌라 옥상에서 중학생 A양이 지상으로 추락했다.A양은 전신 골절과 장기 파열 등 중상을 입고 닥터헬기를 통해 아주대병원으로 옮겨져 치료받고 있으나, 의식을 회복하지 못한 채 위독한 상태인 것으로 전해졌다.경찰 조사 결과 A양은 당시 친구 5명과 함께 놀던 중 빌라 옥상에서 옆 건물 옥상으로 뛰어넘어 가려던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.사고가 난 빌라는 건물 사이 간격이 비교적 좁은 구조인 것으로 알려졌다.A양은 해당 빌라 거주자는 아닌 것으로 전해졌다.현재까지 타살 등 범죄 혐의점은 발견되지 않은 가운데 경찰은 함께 있던 친구들을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.