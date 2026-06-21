“면허없어 지게차 운전 못한다 했는데”… 출산 2주 앞둔 예비아빠의 비극

노조 “무면허 작업 투입된 예견된 중대재해”

위성곤 “청년이 머물고 싶은 노동환경 돼야”

이미지 확대 지난 19일 오후 3시 33분쯤 제주시 애월읍 한 하나로마트 지하주차장에서 20대 지게차운전자가 지게차에 깔려 숨지는 사고가 발생했다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 19일 오후 3시 33분쯤 제주시 애월읍 한 하나로마트 지하주차장에서 20대 지게차운전자가 지게차에 깔려 숨지는 사고가 발생했다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 제주시 애월읍 하귀농협 하나로마트에서 20대 노동자가 지게차에 깔려 숨졌다. 노동계는 고인이 면허가 없다고 여러 차례 밝혔는데도 작업에 투입됐다며 무면허 지시와 안전관리 부실을 의심하고 특별근로감독을 요구했다. 제주 하나로마트 지게차 사고로 20대 노동자 사망

무면허 작업 투입·안전관리 부실 의혹 제기

출산 2주 앞둔 예비아빠 비극에 진상규명 촉구

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“면허가 없어 지게차를 운전할 수 없다고 했는데도 작업에 투입됐다.”제주시 애월읍 하귀농협 하나로마트에서 발생한 20대 노동자 사망사고를 둘러싸고 무면허 지게차 작업 지시 의혹이 제기되면서 노동계가 특별근로감독과 철저한 진상규명을 촉구하고 나섰다.민주노총 서비스연맹 마트산업노조 제주지역본부는 21일 성명을 내고 “숨진 청년 노동자는 면허도 없는 상태에서 지게차 작업에 배치됐다”며 “충분히 예방할 수 있었던 예견된 중대재해”라고 주장했다.노조에 따르면 고인은 유족에게 “면허가 없어 지게차 운전을 할 수 없다”는 뜻을 여러 차례 밝혔지만 업무에 투입된 것으로 전해졌다. 또 사고 전 다리 부상으로 해당 업무에서 제외해 달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다는 것이 유족 측 주장이다.특히 숨진 노동자는 올해 초 결혼한 20대 청년으로, 불과 2주 뒤면 아이가 태어날 예정이었던 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.노조는 “무면허 작업 지시 여부와 안전교육 실시 여부, 위험 업무 배치 과정, 안전보건관리체계 전반에 대한 조사가 필요하다”며 특별근로감독 실시와 책임자 처벌, 재발 방지 대책 마련을 요구했다.위성곤 제주도지사 당선인도 이날 페이스북을 통해 애도의 뜻을 전하며 철저한 진상규명을 촉구했다.위 당선인은 “또 한 명의 제주 청년이 일터에서 목숨을 잃었다”며 “갑작스러운 비보로 깊은 슬픔에 빠진 유가족께 진심 어린 위로의 말씀을 드린다”고 밝혔다.이어 “더 이상 노동자가 일터에서 목숨을 잃는 일이 반복돼서는 안 된다”며 “사고 경위와 안전수칙 준수 여부, 안전관리 체계 전반에 대해 한 점의 의혹도 남지 않도록 철저한 조사가 이뤄져야 한다”고 강조했다.그러면서 “저는 늘 제주를 청년이 머물고 싶은 곳으로 만들겠다고 말해왔다”며 “청년이 꿈을 꾸고 미래를 설계하기 위해서는 무엇보다 안전하게 일할 수 있는 노동환경이 보장돼야 한다”고 말했다.또 “노동자의 생명과 안전은 그 어떤 가치보다 우선돼야 한다”며 “노동자가 안심하고 일할 수 있는 안전한 일터를 만들기 위한 제도 개선과 산업재해 예방 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.한편 제주서부경찰서 등에 따르면 지난 19일 오후 3시 33분쯤 제주시 애월읍 한 하나로마트 지하주차장에서 A씨가 지게차에 깔렸다는 신고가 접수됐다. 이날 A씨는 지하 주차장에서 지상으로 지게차를 몰던 중 잠시 하차한 것으로 파악됐다. 그러다 지게차가 뒤로 밀리면서 깔린 것으로 전해졌다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.