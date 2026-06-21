고성 해변서 고교생 파도에 휩쓸려 실종…해경 수색중

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

고성 해변서 고교생 파도에 휩쓸려 실종…해경 수색중

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-06-21 18:01
수정 2026-06-21 18:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 고성 초도해변서 고교생 파도에 휩쓸려 실종
  • 풍랑경보 속 입수, 친구는 스스로 탈출
  • 해경·군·소방, 헬기 투입해 해안 수색
이미지 확대
9일 강원 고성 초도해변에서 10대 고교생이 실종돼 해경이 수색활동을 벌이고 있다. 연합뉴스
9일 강원 고성 초도해변에서 10대 고교생이 실종돼 해경이 수색활동을 벌이고 있다. 연합뉴스


강원 고성 초도해변에서 10대 고교생 1명이 바다에 휩쓸려 실종돼 해경이 수색에 나섰다.

21일 속초해양경찰서에 따르면 이날 오전 9시 40분쯤 초도해변에서 A(18)군이 바다에 들어갔다가 휩쓸려 갔다는 신고가 접수됐다.

해경은 헬기와 연안구조정, 30여 명의 구조대원 등을 투입해 A군을 찾고 있다. 고성군과 육군, 소방당국 등은 해안가를 중심으로 수색 활동을 벌이고 있다.

사고 당시 고성을 비롯한 동해상에는 풍랑경보가 발효 중이었다. A군과 함께 입수한 친구 B군은 스스로 바다를 빠져나온 것으로 알려졌다.

해경 관계자는 “파도가 높게 일어 수색에 어려움이 있으나 실종자를 찾는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
고성 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A군이 바다에 휩쓸린 당시 동해상의 기상 상황은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로