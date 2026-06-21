강원 고성 초도해변서 1명 파도에 휩쓸려 실종…해경 수색 중

세줄 요약 강원 고성군 초도해변에서 21일 오전 시민 1명이 파도에 휩쓸려 바다로 실종됐다. 속초해경은 연안구조정과 구조대, 헬기를 급파했고 육군·소방·고성군과 함께 해상과 해안가를 집중 수색하고 있다. 초도해변서 시민 1명 파도에 휩쓸려 실종

속초해경, 구조정·헬기 투입해 합동 수색

풍랑경보·높은 파도로 구조 난항

실종자 수색 중인 해경 헬기와 연안구조정. 속초해경 제공 닫기 이미지 확대 보기 실종자 수색 중인 해경 헬기와 연안구조정. 속초해경 제공

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강원 고성 초도해변에서 한 시민이 파도에 휩쓸려 해경이 수색에 나섰다.21일 속초해양경찰서에 따르면 오전 9시 40분쯤 강원 고성군 초도해변에서 1명이 바다로 휩쓸려 간다는 신고를 접수했다.속초해양경찰서는 즉시 연안구조정, 구조대, 헬기 등을 현장으로 급파, 실종자 수색 작업을 벌이고 있다.현장에는 해경을 비롯 육군, 소방, 고성군 등 유관기관이 합동으로 해상과 해안가를 중심으로 집중 수색을 이어나가고 있다.이우수 서장은 “동해중부앞바다에 풍랑경보가 발효 중 인데다 파도가 3m 이상으로 수색에 어려움이 있지만, 실종자를 찾는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.속초해경은 지난 20일 오전 9시부터 너울성 파도 등으로 인해 기상 상황이 좋지 않아 연안사고 위험예보 주의보를 발령 중이었다.