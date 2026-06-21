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“사람 안 바뀐다”…김신영, 홍명보 대표팀 작심 비판, 왜?

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-06-21 09:35
수정 2026-06-21 09:35
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세줄 요약
  • 멕시코전 0-1 패배 뒤 김신영 쓴소리
  • 허무한 실점과 김승규 선방에 아쉬움
  • 홍명보 전술·교체 패턴 유연성 지적
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방송인 김신영. ‘달수네라이브’ 캡처
방송인 김신영. ‘달수네라이브’ 캡처


방송인 김신영이 대한민국 축구대표팀 패배에 아쉬움을 드러냈다.

지난 19일 유튜브 달수네라이브 채널에는 ‘(소신발언) 우리 공격수들 다 죽는다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상은 2026 북중미 월드컵 대한민국과 멕시코전 관련한 것이었다. 게스트 김신영이 출연해 박문성 해설위원과 입중계를 진행했다.

두 사람도 열띤 응원을 했지만 경기는 한국이 0-1로 패배했다. 체코와 남아프리카공화국이 비기며 승점 3점으로 2위 자리는 유지했다.

박 해설위원은 “상대가 강해지니 단점이 드러난 것”이라며 “이런 축구를 하면 공격수들이 다 죽는다”고 지적했다.

김신영도 “골 먹은 것 자체가 너무 좀 허무하게 먹었다”며 “김승규 선수가 슈퍼세이브 안 했으면 거의 뭐 3대 0, 4대 0 이렇게 졌을 수도 있다”고 했다.

홍명보 감독의 전술에 대한 아쉬움도 나왔다. 박 해설위원은 “체코 경기와 멕시코 경기 스타일이 다른데, 우리 선수 교체 패턴이 초반에 똑같다”며 “그래서 오늘 전술의 유연성이 하나도 없다”고 했다.

김신영도 “사람 안 바뀐다. 이 얘기를 한두 번 한 게 아니지 않나”라며 “왜 유기적으로 플레이를 주문하지 않느냐”고 했다.
문경근 기자
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