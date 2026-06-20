관광객 탑승한 45인승 버스, 파주 도라전망대 향하던 중 전도

세줄 요약 경기 파주 도라전망대로 향하던 DMZ 평화관광 버스가 도로에서 전도되는 사고가 발생했다. 버스에는 관광객 21명이 탑승했고, 외국인 관광객 등 2명이 크게 다쳤으며 8명은 경상을 입어 병원 치료를 받고 있다. 경찰은 운전기사와 승객 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다. 파주 도라전망대 인근 관광버스 전도 사고

외국인 관광객 등 2명 중상, 8명 경상

관광객 21명 탑승, 경찰 경위 조사

이미지 확대 경기 파주에 위치한 도라전망대. 파주시 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 경기 파주에 위치한 도라전망대. 파주시 홈페이지 캡처

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DMZ 평화관광 코스 중 하나인 경기 파주 도라전망대를 향하던 관광버스가 전도되는 사고가 발생해 외국인 관광객 등이 다쳤다.20일 경찰에 따르면 이날 오전 11시 27분쯤 파주시 장단면 도라전망대 인근 도로에서 45인승 관광버스가 전도됐다.이 사고로 버스에 타 있던 외국인 관광객 등 2명이 크게 다쳤고, 8명이 경상을 입어 병원에서 치료받고 있다.사고 당시 이 버스는 도라전망대로 향하던 중이었으며, 전망대 중간 주차장에 다다르기 전 도로 왼쪽으로 넘어진 것으로 전해졌다.버스에는 관광객 21명이 탑승하고 있었던 것으로 알려졌다.경찰은 운전기사와 승객 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.