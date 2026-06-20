안양 병원서 쓰러진 채 발견된 20대 간호사 숨져…경찰 수사

세줄 요약 경기 안양시의 한 난임병원 창고에서 20대 여성 간호사가 쓰러진 채 발견돼 CPR을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 몸에서 별다른 외상은 확인되지 않았고, 경찰은 병원 관계자 등을 상대로 정확한 사망 경위를 조사 중이다. 난임병원 창고서 20대 간호사 발견

CPR 후 이송했지만 끝내 사망

경찰, 병원 관계자 상대로 조사

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경기 안양시의 한 난임병원에서 20대 간호사가 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.20일 안양동안경찰서에 따르면 전날 오후 4시쯤 안양시 동안구의 한 난임병원 내 창고 안에서 20대 여성 간호사 A씨가 쓰러진 채 발견됐다. 다른 직원이 이를 발견해 신고했다.A씨는 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.A씨의 몸에서 별다른 외상은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.경찰은 병원 관계자 등을 상대로 자세한 사망 경위를 조사 중이다.