개표소 봉쇄 15일째… 체육단체 업무 마비·사건사고 속 경찰은 ‘신중’

5일부터 개표함 반출 막겠다며 출입구 점거

충돌 우려… 강제 진입·해산 계획 없어

잠금장치 훼손·무단 침입 3명 신원 특정

이미지 확대 투표용지 부족 사태에 항의하는 개표소 봉쇄 시위가 15일째 이어지고 있는 19일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소에서 시민들이 구호를 외치고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 투표용지 부족 사태에 항의하는 개표소 봉쇄 시위가 15일째 이어지고 있는 19일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소에서 시민들이 구호를 외치고 있다. 뉴시스

이미지 확대 지난 16일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 경찰이 시위대에게 “입주단체 출입을 막으면 업무방해 혐의가 적용될 수 있다”고 경고한 뒤 돌아가고 있는 모습. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 지난 16일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 경찰이 시위대에게 “입주단체 출입을 막으면 업무방해 혐의가 적용될 수 있다”고 경고한 뒤 돌아가고 있는 모습. 뉴시스

세줄 요약 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 봉쇄 시위가 15일째 이어지며 체육단체 업무가 사실상 멈췄다. 급여 지급과 세금 납부가 지연되고 60억원 규모 예산 집행도 중단됐다. 경찰은 강제 진입을 시도했지만 충돌 우려로 철수했고, 주변에서는 무단침입·협박·자해 등 사건이 잇따랐다. 개표소 봉쇄 시위 15일째 장기화

체육단체 업무 마비와 예산 집행 중단

경찰, 충돌 우려로 강제 진입 보류

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하는 올림픽공원 핸드볼경기장(개표소) 봉쇄 시위가 19일로 15일째 이어지고 있다. 시위 장기화로 체육단체 업무 차질과 각종 사건·사고가 잇따르고 있지만, 경찰은 물리적 충돌을 우려해 강제 진입에 나서지 못하고 있다.이날 오전부터 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 게이트 앞에는 200여명의 시위 참가자가 모여 “부정선거”, “재선거” 등의 구호를 외쳤다. 이들은 지난 5일부터 경기장 내부에 보관된 개표함 반출을 막겠다며 출입구를 점거하고 있다.집회 초반에는 참정권 보장을 요구하며 재선거를 촉구하는 시민들이 주를 이뤘지만, 최근에는 ‘부정선거’ 주장이 시위의 전면에 부상했다. 일부 참가자들 사이에서는 ‘부정선거’ 외 다른 문구 사용을 둘러싼 갈등도 이어지고 있다.경기장에 사무실을 둔 대한체육회 산하 단체들은 시위가 시작된 지난 5일부터 사무실에 출입하지 못한 채 업무 차질을 겪고 있다. 국가대표 지도자와 심판 등 100여명은 지난 10일 지급 예정이던 급여를 받지 못했다. 회계 업무가 중단되면서 공과금과 세금 납부도 미뤄지고 있다. 대한체육회는 현재 인건비를 포함해 60억원 규모의 예산 집행이 중단된 상태라고 밝혔다.경찰은 지난 16일 경력 100여명을 투입해 세 차례 경고 방송을 실시한 뒤 경기장 진입을 시도했다. 그러나 시위대가 물러서지 않으면서 충돌 가능성이 커지자 철수했다. 같은 날 장동혁 국민의힘 대표 중재로 대회에 필요한 물품만 반출하는 방안이 추진됐지만, 일부 참가자가 개표함을 지켜야 한다며 출입문을 막아서면서 협의는 끝내 무산됐다.일각에서는 경찰이 사태를 방관하고 있다는 비판도 제기된다. 반면 경찰 내부에서는 물리력을 동원할 경우 반발이 더 커져 상황이 악화할 수 있다는 우려가 적지 않은 것으로 전해졌다. 이에 따라 추가 강제 진입이나 해산 조치는 검토되지 않고 있다.현장 주변에서는 각종 사건·사고도 잇따르고 있다. 서울 송파경찰서는 지난 10일 경기장 관리업체로부터 “외부인이 핸드볼경기장 지하 출입문 잠금장치를 훼손한 뒤 무단 침입해 내부 영상을 촬영한 것으로 보인다”는 내용의 고소장을 접수했다. 경찰은 무단침입 혐의를 받는 3명의 신원을 특정했고, 소환 조사를 진행할 예정이다.지난 17일에는 핸드볼경기장 인근 시위 현장에서 흉기를 들고 시민들을 위협한 뒤 자해한 30대 남성 A씨가 특수협박 혐의로 입건됐다. A씨는 당시 핸드볼경기장 1-3게이트 일대를 배회하며 소란을 피우다 자기 팔을 자해한 것으로 조사됐다. 시민들에게 돌진하는 듯한 행동을 보였지만 다른 부상자는 발생하지 않았다.온라인에 “송파경찰서 무기고를 털자”는 내용의 협박성 댓글이 게시된 사건에 대해서도 경찰이 수사를 진행 중이다. 서울 중랑경찰서는 이날 해당 댓글을 작성한 20대 남성 B씨를 불러 조사했다. B씨는 경찰의 추적이 진행되고 있다는 보도를 접한 뒤 전날 밤 자수 의사를 밝혔으며, 댓글 작성 사실도 인정한 것으로 알려졌다.이 외에도 경찰은 대한체육회 관계자의 경기장 출입을 막은 9명에 대해 수사 중이며 이 중 2명의 신원을 특정해 출석을 요구했다. 지난 8일 발생한 여자 핸드볼 주니어 대표팀 소지품 수색 사건과 관련해서도 5명을 수사 중이며, 이 중 3명의 신원을 특정했다. 1명은 조사를 마쳤고, 나머지 2명에게는 출석을 요구했다.