[속보] 진안 맨홀 내부서 작업자 4명 쓰러진 채 발견…2명 ‘의식 저하’ 병원 이송

세줄 요약 19일 오전 전북 진안군 성수면의 하수도 정비 현장에서 맨홀 내부 오수관 작업을 하던 4명이 의식을 잃고 쓰러졌다. 소방대원들이 이들을 구조해 병원으로 옮겼고, 50대 A씨 등 2명은 의식 저하 상태이며 나머지 2명은 어지럼증을 호소한다. 진안 맨홀 오수관 작업 중 4명 의식 상실

소방 구조 뒤 병원 이송, 2명 의식 저하

경찰·소방, 사고 경위와 원인 조사

이미지 확대 사고가 난 하수도 정비 사업 현장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 사고가 난 하수도 정비 사업 현장. 연합뉴스

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맨홀에서 오수관 작업을 하던 4명이 의식을 잃는 사고가 발생했다.19일 오전 10시 54분쯤 전북 진안군 성수면에서 하수도 정비 사업을 하던 4명이 의식을 잃었다.신고를 받고 출동한 소방대원 등이 맨홀 내부 오수관 안에 쓰러져 있던 4명을 구조해 병원으로 이송 중이다.이 중 50대 A씨 등 2명은 의식 저하 상태다. 2명은 어지럼증 증상을 호소하고 있다.경찰과 소방 당국은 사고 경위를 조사하고 있다.