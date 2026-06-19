[속보] 진안 맨홀 내부서 작업자 4명 쓰러진 채 발견…2명 ‘의식 저하’ 병원 이송

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[속보] 진안 맨홀 내부서 작업자 4명 쓰러진 채 발견…2명 ‘의식 저하’ 병원 이송

이보희 기자
입력 2026-06-19 12:38
수정 2026-06-19 12:43
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세줄 요약
  • 진안 맨홀 오수관 작업 중 4명 의식 상실
  • 소방 구조 뒤 병원 이송, 2명 의식 저하
  • 경찰·소방, 사고 경위와 원인 조사
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사고가 난 하수도 정비 사업 현장. 연합뉴스
사고가 난 하수도 정비 사업 현장. 연합뉴스


맨홀에서 오수관 작업을 하던 4명이 의식을 잃는 사고가 발생했다.

19일 오전 10시 54분쯤 전북 진안군 성수면에서 하수도 정비 사업을 하던 4명이 의식을 잃었다.

신고를 받고 출동한 소방대원 등이 맨홀 내부 오수관 안에 쓰러져 있던 4명을 구조해 병원으로 이송 중이다.

이 중 50대 A씨 등 2명은 의식 저하 상태다. 2명은 어지럼증 증상을 호소하고 있다.

경찰과 소방 당국은 사고 경위를 조사하고 있다.
이보희 기자
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