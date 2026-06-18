흉기 난동 남성 ‘특수협박’ 입건…시위는 14일째 계속

시민들 위협하며 자해 소동…치료 후 수사 예정

폭염 속 장기화…부정선거 외치며 14일째 시위

이미지 확대 지난 17일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 시위 현장에서 한 남성이 흉기를 든 채 경찰과 대치하고 있는 모습. 경찰은 해당 남성을 제압한 뒤 병원으로 이송했다. 소셜미디어(SNS) 스레드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 17일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 시위 현장에서 한 남성이 흉기를 든 채 경찰과 대치하고 있는 모습. 경찰은 해당 남성을 제압한 뒤 병원으로 이송했다. 소셜미디어(SNS) 스레드 캡처

이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 ‘개표소 봉쇄 시위’가 계속되고 있는 18일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 출입문 앞에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 ‘개표소 봉쇄 시위’가 계속되고 있는 18일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 출입문 앞에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 서울 송파경찰서는 올림픽공원 핸드볼경기장 인근 시위 현장에서 흉기를 휘두르며 시민을 위협하고 자해한 30대 남성을 특수협박 혐의로 입건했다. 남성은 병원 치료 중이라 동기 조사는 아직 이뤄지지 않았고, 시위는 14일째 계속되며 장기화 우려가 커지고 있다. 흉기 휘두른 30대 남성 특수협박 입건

시위 현장서 시민 위협 뒤 자해, 병원 치료

핸드볼경기장 봉쇄 시위 14일째 장기화

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 ‘개표소 봉쇄 시위’ 현장에서 흉기를 휘두르며 자해한 남성이 경찰에 입건됐다.서울 송파경찰서는 지난 17일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 인근 시위 현장에서 흉기를 들고 시민들을 위협한 뒤 자해한 30대 남성 A씨를 특수협박 혐의로 입건했다고 18일 밝혔다. 다만 A씨는 현재 병원에서 치료받고 있어 경찰은 아직 범행 동기와 자해 경위 등을 조사하지 못했으며, 회복 이후 조사를 진행할 방침이다.A씨는 전날 오후 10시 24분쯤 핸드볼경기장 1-3게이트 앞에서 흉기를 들고 배회하며 소란을 피우다 자기 팔을 자해했다. 그는 당시 “핸드볼경기장 안에서 사람이 죽어가고 있다”는 말을 반복하며 현장을 돌아다녔고, 시민들을 향해 돌진하는 듯한 행동으로 위협한 것으로 전해졌다. 이 과정에서 추가 부상자는 발생하지 않았다.현장에 있던 경찰 기동대는 A씨를 제압해 흉기를 빼앗은 뒤 구급대에 인계했으며, A씨는 송파구 내 병원으로 이송돼 치료받고 있다. 현재 생명에는 지장이 없는 상태다.한편 핸드볼경기장 봉쇄 시위는 이날로 14일째 이어지고 있다. 참가자들은 무더운 날씨 속에서도 우산을 들고 모자와 마스크를 착용한 채 ‘부정선거’, ‘재선거’ 등의 구호를 외치며 경기장 출입구를 지켰다.이번 시위는 당초 20~30대를 중심으로 한 참정권 요구 움직임에서 시작됐으나, 최근에는 50대 이상 참가자가 다수를 차지하고 성조기와 부정선거 관련 구호가 등장하는 등 양상이 변화하고 있다. 또한 경기장 내 사무실을 둔 대한체육회 산하 단체들의 출입 시도가 잇따라 무산되면서 사태 장기화 우려도 커지고 있다.주최 측이 없는 자발적 참여 형태로 진행되는 만큼 뚜렷한 출구 전략은 보이지 않는 상황이다. 이번 주말 추가 참가자 유입 여부와 전국적인 비 예보가 향후 집회 규모와 지속 여부를 가를 변수로 꼽힌다.