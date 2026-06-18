[속보] 인천 요양병원 “환자 다리 절단, 마네킹으로 착각해 재활용 분리배출”

세줄 요약 인천의 한 요양병원에서 치료 중이던 환자의 다리가 괴사해 절단됐고, 병원은 이를 의료폐기물로 버렸다. 그러나 청소 직원이 마네킹으로 착각해 재활용 쓰레기로 분리배출했고, 다리는 수거 차량을 거쳐 처리시설에서 발견됐다. 요양병원 환자 다리 절단 후 재활용 배출

청소 직원 마네킹 착각, 처리시설서 발견

경찰, 환자 DNA 대조와 경위 수사 진행

이미지 확대 인천 송도 생활자원회수센터. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 인천 송도 생활자원회수센터. 연합뉴스

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인천 재활용품 처리시설에서 발견된 신체 부위는 요양병원에서 치료받던 환자의 다리였을 가능성이 제기됐다.인천 연수경찰서는 지난 10일 연수구 남부권 생활자원회수센터에서 발견된 다리가 인천의 한 요양병원에서 치료 중인 환자의 것일 가능성이 있다고 보고 환자의 유전자 정보(DNA)를 확인하고 있다고 18일 밝혔다.뉴시스와 경인일보에 따르면 사건의 전말은 인천 중구의 한 요양병원 측이 경찰에 자진 신고하면서 드러났다.해당 병원은 입원 치료중인 환자의 다리가 괴사해 이를 절단한 뒤 의료용 폐기물로 버렸다. 그러나 청소 직원이 이를 마네킹으로 착각해 재활용 쓰레기로 분리 배출한 것으로 알려졌다.절단된 다리는 붕대에 감싸진 채 재활용 쓰레기 수거 차량에 실려 재활용품 처리시설로 옮겨져 이곳에서 발견된 것으로 파악된다.환자는 살아 있는 상태다.의료폐기물은 ‘폐기물관리법’에 따라 의료기관에서 전용 용기를 이용해 분리·보관해야 한다. 이어 의료폐기물 처분 허가를 받은 업체가 이를 소각한다.그간 국립과학수사연구원 감정 결과를 토대로 ‘키 161~165㎝ 성인’의 다리인 것으로 보고 수사를 벌여온 경찰은 이 환자의 DNA가 발견된 다리의 DNA와 일치하는지 확인하기 위해 국과수에 긴급 감정을 의뢰했다.