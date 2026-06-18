[속보] “인천서 발견된 사람 다리, 치료 중인 환자 신체일 가능성”

경찰, 국과수에 긴급 유전자 감정 의뢰

이미지 확대 11일 오후 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터에 적막감이 흐르고 있다. 지난 10일 오후 생활자원센터에서는 다리로 추정되는 물체가 발견됐다. 2026.6.11 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 11일 오후 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원센터에 적막감이 흐르고 있다. 지난 10일 오후 생활자원센터에서는 다리로 추정되는 물체가 발견됐다. 2026.6.11 연합뉴스

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인천 연수구 생활자원센터에서 발견된 신체 일부가 의료용 폐기물일 가능성이 높은 것으로 경찰이 판단했다.18일 인천 연수경찰서는 “지난 10일 발견된 신체 일부가 현재 병원에서 치료 중인 환자의 왼쪽 다리일 가능성이 높아 국립과학수사연구원에 긴급 유전자 감정을 의뢰했다”고 밝혔다.앞서 지난 10일 오후 2시 28분쯤 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 재활용품 선별 작업 중 붕대에 감긴 사람의 왼쪽 다리 일부가 발견됐다.경찰은 국과수 감정 결과를 토대로 ‘키 161~165㎝ 성인’의 다리인 것으로 보고 수사를 벌여왔다.