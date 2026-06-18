배우 겸 유튜버, 무전취식에 이어 음주운전하다 덜미

세줄 요약 배우 겸 유튜버 A씨가 서울 송파구 주점에서 술을 마신 뒤 차량을 운전한 혐의로 입건됐다. 식당에서 술과 음식을 먹고 비용을 내지 않았다는 신고가 접수됐고, 출동한 경찰이 자정쯤 A씨를 붙잡았다. 혈중알코올농도는 면허정지 수준이었다. 무전취식 신고 접수 뒤 경찰 출동

배우 겸 유튜버 A씨 음주운전 입건

혈중알코올농도 면허정지 수준

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30대 배우 겸 유튜버가 무전취식과 음주운전으로 경찰에 붙잡혔다.지난 17일 중앙일보에 따르면 배우 겸 유튜버 A(34)씨는 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 지난 16일 입건됐다.A씨는 지난 15일 오후 서울 송파구 가락동의 한 주점에서 술을 마신 뒤 차량을 운전한 혐의를 받는다. 당시 측정된 혈중알코올농도는 면허 정지 수준(0.03% 이상 0.08% 미만)이었던 것으로 전해졌다.A씨는 식당에서 술과 음식을 먹은 뒤 비용을 내지 않고 차량을 몰고 떠났다는 신고가 접수되면서 경찰에 적발됐다. 출동한 경찰은 16일 자정쯤 A씨를 붙잡았다.그는 무전취식 의혹에 대해 “돈을 내는 것을 깜빡했다”고 해명했다. 이후 음식값을 뒤늦게 계좌이체로 지급한 것으로 전해졌다.A씨는 2015년부터 각종 영화에 출연한 배우로 유튜브 채널도 운영 중이다. 영상당 평균 조회수는 20만 회에 달하는 것으로 전해졌다.