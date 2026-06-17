“조건만남 할래요?” 10대에 넘어간 40대…모텔서 900만원 빼앗겼다

세줄 요약 경기 고양의 한 모텔에서 10대 여성과 남성이 채팅앱 조건만남을 빌미로 40대 남성을 불러낸 뒤 협박해 현금 약 900만원을 빼앗은 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 신고 6시간 만에 이들을 검거해 경위를 조사하고 있다. 채팅앱 조건만남 미끼로 모텔 유인

10대 남녀, 40대 남성 협박해 900만원 탈취

신고 6시간 만에 경찰 추적 검거

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조건만남을 빌미로 40대 남성을 유인한 뒤 협박해 돈을 빼앗은 10대들이 경찰에 붙잡혔다.17일 연합뉴스에 따르면 경기 고양경찰서는 강도 혐의로 10대 여성 A양과 10대 남성 B군을 붙잡아 조사하고 있다.이들은 이날 오전 1시 20분쯤 고양시 덕양구의 한 모텔에서 40대 남성 C씨를 협박하고 현금 약 900만원을 빼앗은 혐의를 받는다.이들은 채팅앱에서 조건만남을 미끼로 C씨를 유인한 것으로 전해졌다.C씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 달아난 이들을 사건 발생 약 6시간 만에 추적 끝에 각각 붙잡았다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.