[포토] 안암역 이산화탄소 누출현장 투입된 로봇개

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[포토] 안암역 이산화탄소 누출현장 투입된 로봇개

입력 2026-06-16 14:24
수정 2026-06-16 14:24
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세줄 요약
  • 안암역 변전소 점검 중 이산화탄소 방출
  • 승객·역무원 대피, 열차 무정차 통과
  • 가스 배출 후 오전 11시 1분 정상화


서울 지하철 6호선 안암역에서 소방점검 중 이산화탄소(CO₂)가 방출돼 승객과 역무원 등이 대피하고 열차가 한때 무정차 통과했다.

16일 서울교통공사에 따르면 이날 오전 10시 40분쯤 안암역사 지하 1층 내 변전소에서 소방 점검 과정 중 이산화탄소가 방출됐다.

공사는 가스가 역사 내부로 유입되자 역사 내 인원을 모두 대피시키고 역사 이용을 통제했다. 또한 양방향 열차를 무정차 통과하도록 조치했다.

이산화탄소가 모두 배출된 뒤 안전을 확인한 공사는 오전 11시 1분부터 열차 운행과 역사 운영을 정상화했다.

이 사고로 인한 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.
온라인뉴스부
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