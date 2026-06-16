[포토] 안암역 이산화탄소 누출현장 투입된 로봇개

세줄 요약 서울 지하철 6호선 안암역 지하 1층 변전소에서 소방점검 중 이산화탄소가 방출돼 승객과 역무원이 대피했다. 서울교통공사는 역사 이용을 통제하고 양방향 열차를 무정차 통과시켰으며, 가스 배출 뒤 안전을 확인해 오전 11시 1분부터 운행을 정상화했다. 안암역 변전소 점검 중 이산화탄소 방출

승객·역무원 대피, 열차 무정차 통과

가스 배출 후 오전 11시 1분 정상화

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서울 지하철 6호선 안암역에서 소방점검 중 이산화탄소(CO₂)가 방출돼 승객과 역무원 등이 대피하고 열차가 한때 무정차 통과했다.16일 서울교통공사에 따르면 이날 오전 10시 40분쯤 안암역사 지하 1층 내 변전소에서 소방 점검 과정 중 이산화탄소가 방출됐다.공사는 가스가 역사 내부로 유입되자 역사 내 인원을 모두 대피시키고 역사 이용을 통제했다. 또한 양방향 열차를 무정차 통과하도록 조치했다.이산화탄소가 모두 배출된 뒤 안전을 확인한 공사는 오전 11시 1분부터 열차 운행과 역사 운영을 정상화했다.이 사고로 인한 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.