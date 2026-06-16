“편파·왜곡 매체”…서울시, 언론 스크랩에서 MBC 제외

세줄 요약
- 서울시, 내부 언론 스크랩서 MBC 제외
- GTX-A 철근 누락 보도 76회 반복 지적
- 시정 신뢰 하락·공무원 명예 훼손 주장
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MBC 로고. 서울신문DB
서울시가 내부 언론 스크랩 대상에서 MBC를 제외했다.
이민경 서울시 대변인은 지난 15일 브리핑에서 “언론의 비판 기능은 존중하지만, 5월 특정 기간에 MBC의 GTX-A 철근 누락 관련 보도가 76번 반복됐다”며 “이 보도로 서울 시정의 신뢰도가 상당히 하락했고, 서울시 공무원의 명예가 훼손됐다고 판단했다”고 밝혔다.
이 대변인은 “(MBC 보도에 대해) 시장단을 비롯해 서울시 전체가 엄중하게 보고 있다”며 “앞으로 민·형사상 책임을 포함해 강력히 대응할 예정”이라고 했다.
시는 전날 오전 직원들에게 배포한 언론 스크랩 자료 표지에 “편파·왜곡 보도 매체는 스크랩에서 제외합니다”라며 제외 대상으로 MBC를 명시했다.
서울시는 매일 아침 시 관련 신문·방송 기사를 스크랩해 직원들에게 배포한다. 전날 오후부터 당일 새벽까지 나온 보도를 업무에 참조하라는 취지다.
3선 임만균 서울시의회 환경수자원위원장, 제12대 전반기 의장 출마… “강하고 유능한 의회 만들 것”
제12대 서울시의회에서 더불어민주당은 전체 118석 가운데 80석을 확보하며 4년 만에 시의회 주도권을 되찾았다. 3선 임만균 서울시의회 환경수자원위원장이 제12대 전반기 의장 선거 출마를 공식 선언했다. 공인노무사 출신인 임 의원은 노동 현장에서 노사 간 이견을 조정하며 소통 역량을 증명해 왔다. 그의 전문성은 도시 분야로도 이어진다. 제10·11대 서울시의회에서 도시계획 상임위 활동을 펼치며 6년간 지역 발전의 기틀을 다졌고, 도시행정학 석사 학위를 취득하며 전문성을 한층 더 끌어올렸다. 이처럼 이론과 실무를 총망라한 그는 명실상부한 ‘도시계획 최고 전문가’다. 과거 관악청년회의소(JCI) 회장직을 성공적으로 수행하며 검증된 리더십을 보여주었다. 정치적으로는 한쪽에 치우치지 않는 균형 잡힌 시각과 합리적인 의사결정으로 동료 의원들 사이에서 두터운 신뢰를 쌓아왔다. 언제나 신중하면서도 소신과 원칙을 잃지 않는 그의 정치철학은, 제12대 서울시의회 전반기를 이끌어갈 강력한 자산으로 기대감을 모으고 있다. 제12대 서울시의회는 더불어민주당이 압도적 다수 의석을 확보했으나 서울시 행정부는 오세훈 시장이 이끌고 있다. 이에 오세훈 시정에서 제기된 각종 논란과
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MBC는 6·3 지방선거를 보름쯤 앞둔 지난달 15일 “GTX-A 삼성역 구간에서 철근 2570개 정도가 빠진 채 시공됐다”, “시공·감리 책임자가 오세훈 서울시장이었다” 등의 문제를 부각하며 집중 보도했다.
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