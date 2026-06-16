“편파·왜곡 매체”…서울시, 언론 스크랩에서 MBC 제외

세줄 요약 서울시가 내부 언론 스크랩에서 MBC를 제외했다. 대변인은 GTX-A 철근 누락 관련 보도가 특정 기간 76번 반복돼 시정 신뢰도가 크게 떨어지고 공무원 명예가 훼손됐다고 설명했다. 서울시는 편파·왜곡 보도 매체는 제외한다는 문구를 표지에 넣고, MBC에 민형사상 책임까지 포함한 강경 대응을 예고했다. 서울시, 내부 언론 스크랩서 MBC 제외

GTX-A 철근 누락 보도 76회 반복 지적

시정 신뢰 하락·공무원 명예 훼손 주장

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서울시가 내부 언론 스크랩 대상에서 MBC를 제외했다.이민경 서울시 대변인은 지난 15일 브리핑에서 “언론의 비판 기능은 존중하지만, 5월 특정 기간에 MBC의 GTX-A 철근 누락 관련 보도가 76번 반복됐다”며 “이 보도로 서울 시정의 신뢰도가 상당히 하락했고, 서울시 공무원의 명예가 훼손됐다고 판단했다”고 밝혔다.이 대변인은 “(MBC 보도에 대해) 시장단을 비롯해 서울시 전체가 엄중하게 보고 있다”며 “앞으로 민·형사상 책임을 포함해 강력히 대응할 예정”이라고 했다.시는 전날 오전 직원들에게 배포한 언론 스크랩 자료 표지에 “편파·왜곡 보도 매체는 스크랩에서 제외합니다”라며 제외 대상으로 MBC를 명시했다.서울시는 매일 아침 시 관련 신문·방송 기사를 스크랩해 직원들에게 배포한다. 전날 오후부터 당일 새벽까지 나온 보도를 업무에 참조하라는 취지다.MBC는 6·3 지방선거를 보름쯤 앞둔 지난달 15일 “GTX-A 삼성역 구간에서 철근 2570개 정도가 빠진 채 시공됐다”, “시공·감리 책임자가 오세훈 서울시장이었다” 등의 문제를 부각하며 집중 보도했다.