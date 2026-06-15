인천 훼손 시신 “키 161∼165㎝ 성인 추정”…국과수 감정

세줄 요약 인천 연수구 재활용품 공공 처리시설에서 붕대에 감긴 시신 일부가 발견됐고, 국과수는 키 161∼165㎝의 성인으로 추정했다. 경찰은 어린 학생보다는 성인 피해자 가능성을 높게 보고, 운반차량 동선과 DNA·CCTV 분석으로 신원 확인에 나섰다. 재활용품 처리시설서 훼손 시신 일부 발견

국과수, 키 161∼165㎝ 성인 추정 감정

경찰, 차량 동선·DNA·CCTV로 신원 추적

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천 재활용품 공공 처리시설에서 발견된 시신 일부가 성인으로 추정된다는 국립과학수사연구원의 감정 결과가 나왔다.인천 연수경찰서는 지난 10일 발견된 시신 일부를 대상으로 감정을 진행한 결과 “키 161∼165㎝ 성인으로 추정된다”는 정밀감정 결과를 국과수로부터 받았다고 15일 밝혔다.경찰은 이 같은 감정 결과를 토대로 피해자가 어린 학생이 아닌 성인일 가능성이 높은 것으로 보고 수사를 이어갈 계획이다.수사는 지난 10일 오후 2시 28분쯤 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 사람의 왼쪽 다리 일부가 붕대에 감긴 채로 발견되면서 시작됐다.발견 당시 측정한 신체 치수는 발 크기 210㎜, 뒤꿈치부터 무릎 바로 밑 부분까지 길이 약 41㎝다.경찰은 64명으로 구성된 수사본부를 운영하고 있으며, 발견 당일 센터로 34회 재활용품을 반입한 운반차량들을 특정해 동선을 일일이 확인하고 있다.또한 실종자 유전자정보(DNA) 대조와 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 진행하면서 피해자의 신원을 확인하는 데 주력하고 있다.